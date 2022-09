Branky: 20. Škrleta, 29. Cibulka vl., 47. a 72. Musiol, 87. Tauber – 39. Kadula, 59. L. Bálek. ŽK: Grobár – Chylík, Uher, Štěch, Motl, Rejšek. Diváků: 210. Rozhodčí: Kubec – Kastl. Langmajer.

Katovice: Švehla – Cibulka (46. Rejšek), Janoch, Chylík (68. Kostka), Motl (78. D. Bálek) – L. Bálek, Sládek (68. Požárek), Kotrba, Štěch – Uher – Kadula.

„Utkání se nám nepovedlo, dostali jsme bůra a jsme zklamaní. Nezačali jsme špatně, dvacet minut jsme drželi balon více na kopačkách my, ale bohužel první průnik do našeho vápna znamenal vedoucí gól Lomu. Pak jsme si dali vlastence, ale do půle jsme se dostali zpátky do utkání, když jsme po standardce Kadulou snížili. Bohužel, všechno, co jsme si řekli o přestávce, zhatila 47. minuta, kdy jsme dostali po našem neuvěřitelném kiksu třetí gól. Za stavu 3:1 to bylo těžké, museli jsme to otevřít. Sice jsme ještě jednou snížili na rozdíl jednoho gólu, ale po otevření hry, kdy jsme hráli na tři obránce, jsme inkasovali další dvě branky,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Pro Katovické to byl takový klasický zápas blbec, který jednou za čas přijde. „Domácí mají velice zkušený tým a zkrátka každou naši chybu potrestali. Musíme na to rychle zapomenout a zvládnout opět domácí zápas. Venku se nám to podruhé nepovedlo, tak to musíme napravit doma s Horní Břízou,“ dodal trenér Šroub.