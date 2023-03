/FOTOGALERIE/ Ve třetím jarním kole fotbalové divize zamíří hráči Slavoje Český Krumlov do Klatov. V prvních dvou kolech vyválčili jeden bod a jsou uprostřed vyrovnané tabulky skupiny A.

Fotbalisté Českého Krumlova (na snímku v černém z utkání v Katovicích) vyrazí v dalším kole do Klatov. | Foto: Jan Škrle

Václav Domin.Zdroj: Jan ŠkrleJak na tom je celek Klatov, se dá těžko odhadnout. V prvním jarním utkání sice vyhrál na béčku Příbrami 3:1 (v Tochovicích se pak nehrálo), ale srovnávat výsledek s tím, že Příbram pak vyhrála v Katovicích, nejde. Do Katovic přijela Příbram s deseti hráči s ligovou smlouvou a nastoupil tak více ligový než divizní tým.

S čím tedy na Klatovy vyrazit? „Klatovy hrají doma jednoduchý a agresivní fotbal. Dají si to párkrát vzadu a následuje dlouhý nákop do křídel a do šancí. Mají vysoké defenzivní hráče a jsou silní při standardních situacích Jedeme ven a musíme hledět na to, abychom nedostávali branky z rychlých brejků. Začneme ze zabezpečené obrany a musíme se přizpůsobit soutěži. Když to všichni hrají odzadu, my musíme také,“ přiblížil soupeře českokrumlovský trenér Václav Domin a doplnil: „V Klatovech to bývá horká půda, ale na to se zkrátka musíme připravit.“

Po minulém domácím zápase s Aritmou (1:3) bylo třeba hráče znovu nastavit na pozitivní myšlení. Minule ještě nebyl nemocný Tůma, který by pomohl směrem dopředu. „U Tůmy to spíš vidím až doma na Tochovice. Možná sestavu trochu posuneme, postavíme to defenzivněji, aby to nebyl průchoďák. Jsou to zkušení hráči, o minulém zápase jsme si popovídali, něco nakreslili. Je to všechno v hlavách. Ale kluci se z porážky s Aritmou rychle otřepali, jsou za námi teprve dvě jarní kola, zkrátka jedeme dál,“ dodal k náladě v týmu trenér Domin.

V Klatovech se hraje v sobotu od 15 hodin.