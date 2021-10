Robstav Přeštice – Otava Katovice 2:0 (0:0). 47. S. Böhm, 52. P. Šmídl.

Sestava Katovic: Švehla – Rejšek (65. Hnídek), Janoch, Cibulka, Motl (79. Mikeš) – Repa, Kotrba, Sládek, D. Bálek – Uher – Požárek.

„Potvrdilo se, co jsme čekali. Domácí hráli dobře, byli kvalitní na balonu. My prakticky celý první poločas bránili. Snažili jsme se bránit v bloku a chodit do rychlých brejků, ale kvalita na straně domácích zkrátka byla. Na druhé straně si nevytvářeli v prvním poločase, kromě jedné, žádné šance. Bohužel přišla přestávka. Vypadli jsme z tempa a dostali na začátku druhého poločasu dva slepené góly. V tu chvíli bylo prakticky rozhodnuto, na zvrat zkrátka nebylo,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Přeštice tak na domácím hřišti potvrdily, že patří do absolutní špičky soutěže. „Opravdu domácí hráli výborně, srovnatelně s Lomem, který u nás vyhrál v minulém kole. Je tam kvalita. My měli bohužel další zraněné. Bálek sval, Hnídek byl po nemoci, takže nemohl nastoupit od začátku. Takto kvalitnímu týmu nešlo konkurovat,“ doplnil katovický trenér.

V posledním podzimním kole završí Katovičtí sérii zápasů z nejlepšími třemi celky soutěže. „Pokusíme se ještě nějaký bod vydolovat a dohrát důstojně podzimní část sezony. Los k nám nakloněn vůbec nebyl, tři nejlepší týmy na závěr, to je přímo vražedné. Ale musíme jet na béčko Dynama s hlavou vztyčenou a pokusíme se něco urvat,“ hledí k poslednímu utkání trenér Přemysl Šroub.