Katovičtí fotbalisté však využívali i dílčího rozvolňování k tomu, aby se začali pomalu vracet ke sportu. A nyní již mohou trénovat naplno. „Konečně můžeme trénovat v plném počtu. Dříve nás omezovala různá nařízení, teď si již můžeme i v rámci tréninku zahrát fotbálek. Doufejme, že se vše bude vyvíjet jen k lepšímu,“ přeje si trenér divizního celku Katovic Přemysl Šroub.

Trenér Přemysl Šroub.Zdroj: Jan Škrle

A s postupným rozvolňováním sportu v Katovicích přemýšlejí dopředu. „Zatím trénujeme dvakrát v týdnu. Rádi bychom na závěr května a na červen domluvili nějaké přátelské zápasy. Pak bychom začali trénovat třikrát týdně. Máme již domluvený zápas s týmem z Klatov a na dalších postupně pracujeme,“ říká trenér a doplňuje: „Trénovat ve volnějším režimu chceme do poloviny června. Pak budou mít kluci chvíli volno a na začátku července se pustíme do ostré přípravy na novou sezonu. Divizní sezona by měla odstartovat hned první srpnový víkend.“

Katovičtí již měli rámcově připravený program přípravných zápasů před startem sezony. S jejím předsunutím ho však musejí trochu poupravit. „Máme domluvené přípravné utkání na strakonickém Junioru. O zopakování loňského zápasu projevila zájem Slavia Praha U19, takže dojde i na tento duel. Na začátek srpna byl předjednán zápas s Táborskem, ale vzhledem k brzkému startu mistrovské soutěže musíme program upravit,“ doplnil Přemysl Šroub k předpokládanému programu v červenci.

Katovičtí fotbalisté si v přípravě zopakují loňský duel se Slavií Praha U19.Zdroj: Jan Škrle

Ve chvíli, kdy se zastavila v říjnu divizní soutěž, měli Katovičtí na marodce několik hráčů. Změnila se od té doby situace? „Z dlouhodobě zraněných se do tréninku vrátil Jakub Miklas a trénuje naplno. Do tréninku se zatím nezapojili Tomáš Hajdušek s Danem Pavlovičem. U Tomáše uvidíme, jak to bude, zda se na hřiště ještě vrátí. U Dana to chce ještě čas, ale počítáme s ním,“ doplnil k marodům trenér Přemysl Šroub.

Katovičtí nezaháleli ani na poli doplňování kádru. Již před jarem, které se nakonec neodehrálo, přivedli do týmu kanonýra Pavla Rejška. Nyní pracují s dalšími dvěma jmény. „S Pavlem Rejškem samozřejmě počítáme dál. Zkoušíme navíc dva hráče ze Žichovic. Jedná se o Jiřího Motla a Tomáše Hnídka. Tomáš prošel devatenáctkou Písku. Jirka prošel mládežnickými celky Plzně, divizi pak hrál na Doubravce a na Petříně Plzeň. Oba se zatím jeví velice slibně a věřím, že jejich přesun k nám dotáhneme,“ doplnil k možným posilám trenér.