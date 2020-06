FK Lažiště - Otava Katovice 3:10 (1:5). Domácí účastník krajského přeboru na favorizovaného divizního soupeře nestačil. Hosté předváděli od začátku komplexnější fotbal a po zásluze navyšovali své vedení. Tak trochu smutným vítězem utkání byl i lažišťský starosta Jan Pěsta, který výsledek 3:10 ještě před utkáním tipoval.

"Soupeř se prezentoval velmi dobrou hrou v pohybu. My tam měli pár dobrých momentů, ale mrzí mě počet obdržených gólů. Řada branek ani nepadla po vypracovaných akcích, i když jich soupeř měl spoustu, ale po našich individuálních hrubých chybách. Nechci být konkrétní, ale bylo to vidět. Poločas měl být 1:3. Ale my si prakticky dáme tři vlastní góly. S takovým soupeřem to pak není o dva, ale o sedm branek. Na některých pasážích by se dalo stavět, ale musíme se vyvarovat chyb. Samozřejmě byla vidět fyzická připravenost soupeře. My si za výkon lepší výsledek nezasloužili, ale místo tréninku to bylo super. Myslel jsem si, že uhrajeme s Katovicemi lepší výsledek, ale v globále a s ohledem na chyby je to zasloužená prohra," komentoval duel lažišťský trenér Josef Raušer.

"Jsem spokojený s deseti nastřílenými góly, ale mrzí tři obdržené. Myslím, že byly zcela zbytečné, když jsme podcenili situace, hráli lehkovážně a mysleli si, že se již nic nemůže stát. Na druhou stranu jsme tam měli dalších šest či sedm gólovek, které jsme mohli dát. Je to po dlouhé pauze náš druhý zápas. Měli jsme hrát ve větším tempu, ale na druhé straně se hrálo ve velkém vedru. Musím smeknout před soupeřem, že i za nepříznivého stavu se snažil hrát fotbal a byl nám dobrým soupeřem," shrnul své pocity z utkání katovický lodivod Přemysl Šroub.

Střelci branek: M. Sedláček 2, Hušek - Kadula, Požárek a Pavlovič 2, L. Bálek, D. Bálek, Uher a Repa.