V Katovicích si tedy mohou užívat a jít do dalších zápasů s klidnou hlavou. "Velká spokojenost s nahranými body. Čekají nás soupeři z první trojky a doufám, že se nám ještě nyní podaří doma porazit Soběslav, abychom se dostali ještě výš," dodal trenér."

„Hned v úvodu zápasu jsme inkasovali, kdy po naší ztrátě míče krásně Tonda Presl od půlky přeloboval gólmana. Trochu nás to opařilo a dvacet či třicet minut. byly Klatovy lepším týmem. Když jsme se z toho oklepali, přišly i naše šance a po rohu se nám podařilo Kadulou vyr Jindřich Kadula vystřílel pro svůj tým sud piva.Zdroj: Jan Škrleovnat. To bylo hodně důležité. V kabině jsme si k tomu něco řekli a hra se změnila. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, protože Klatovy mají velmi dobrý tým. Vyšly nám brejky, ze kterých se nám podařilo zvítězit. Jsme rádi za vydřené tři body. Oni pak v závěru stav korigovali. Je však třeba říci, že Provazník chytil Preslovi penaltu, z té mohl soupeř vyrovnávat na 2:2," komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.