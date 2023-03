/FOTOGALERIE/ Kola jarní části fotbalové divize se již roztočila naplno. Katovičtí po dvou domácích zápasech míří poprvé na hřiště soupeře.

Katovičtí na podzim porazili Doubraku 1:0. | Foto: Jan Škrle

Na začátek jara čekali na katovické fotbalisty dva velice těžcí soupeři. Nejprve hostili Petřín Plzeň, se kterým uhráli remízu 1:1 brankou v poslední minutě utkání z penalty. Poté přijelo béčko Příbrami. Tedy více áčko než béčko, když se v základní sestavě představilo deset fotbalistů s ligovou smlouvou. Katovičtí sehráli výborný první poločas, vedli 2:1, ale po chybách ve druhé půli skončil duel 3:5.

Tentokrát cestuje celek ze Strakonicka poprvé na jaře ven. Zajíždí na hřiště Doubravky. Na podzim Katovičtí tohoto soupeře doma porazili 1:0, když dával po hodině hry vítěznou branku Vladimír Uher.

Doubravka na začátku jara porazila doma Hořovice 3:0, v minulém kole padla na Petřínu Plzeň 0:4. Jak říkal již na podzim katovický trenér Přemysl Šroub, každý duel v jarní části divize bude nesmírně těžký. Aby také ne. Druhé Katovice dělí od třináctých Rokycan pouhých sedm bodů. A Doubravka je na 11. místě a na Katovice ztrácí právě těch zmiňovaných sedm bodů.

Katovičtí chtějí na západě Čech zabodovat. „Takový zápas, jaký jsme absolvovali s béčkem Příbrami, nám může do těch dalších jen pomoct. Kvalitní soupeř, bylo to v úplně jiných obrátkách a bylo vidět, že to umíme. Pokud podáme takový výkon na Doubravce, tak si odvezeme tři body,“ uvedl po minulém zápase trenér Přemysl Šroub.

Držme palce, ať to vyjde. Utkání začíná v sobotu 18. března od 15 hodin.