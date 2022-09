Branky: 8. Janoch, 44. Uher - 39. Lukavský. ŽK: 3:1 (Štěch, Kotrba, Kadula - Vokáč). Diváci: 287. Rozhodčí: Šálková - Kříž, Mičan.

Katovice: Švehla - Cibulka, Janoch, Chylík, Motl - L. Bálek (89. L. Bálek), Kotrba, Sládek, Štěch (64. D. Bálek) - Uher (84. Požárek) - Kadula.

Komárov podává jako nováček divizní skupiny A velmi dobré výkony. Katovičtí se na něho však připravili dobře. "Tři body, takže spokojenost. Nebylo to jednoduché. Od začátku jsme byli jasně lepší, tlačili se před bránu soupeře a podařilo se nám dát brzy gól. Byly tam i další šance. Chtělo to pojistit na 2:0 a mohl to být klidnější zápas. Bohužel z první šance soupeře, z jednoduché standardky, jsme nepohlídali hráče, který srovnal. Jsem rád, že jsme to do půle stačili ještě znovu překlopit na naši stranu. To byl velice důležitý moment. Jinak by to Komárov neotevřel a my bychom nemohli chodit do rychlých brejků. Ve druhé půli jsme to zatáhli, spoléhali se právě na brejky a přesto byli lepším týmem. Byly tam i další šance a naopak jsme soupeře do ohrožení naší branky nepustili. Vítězství je tedy zasloužené, i když nebylo lehké," komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Katovičtí jsou tak nadále nejlepším jihočeským týmem v soutěži. Po sobotě se dokonce vyhřívali na čele tabulky. "Jsem rád, že jsme odčinili porážku ze Soběslavi, která byla za mě trochu krutá. Ale tam se nám nedařilo a jsem rád, že jsme se z toho oklepali. Na Komárov jsme se připravovali celý týden. Klukům jsem stále opakoval, že se po Soběslavi nic neděje a další zápas zvládneme. I když to bylo vydřené, tak to bylo zasloužené," doplnil trenér Katovic.

V dalším kole čeká Katovické jihočeské derby, vyrážejí do Lomu u Tábora. "Na začátku sezony máme venkovní los hodně těžký. V Lomu můžeme jen získat. Tam se nám také moc nedaří, loni jsme tam dostali trojku. Pojedeme tam zkusit urvat nějaký bod," doplnil k dalšímu duelu trenér Šroub.