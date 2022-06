Branky: 5. Hák, 39. Šimoník, 84. Coufal. ŽK: Chylík – Malecha, Bastl. Bartizal. Diváci: 394. Rozhodčí: Trska – Cichra, Ježek.

Sestava Katovic: Švehla – Hnídek, Janoch, Chylík, Motl – Pavlovič (61. Květoň), Sládek (46. D Bálek), Kadula, L. Bálek – Uher – Požárek (75. Habor).

Béčko Dynama přijelo skutečně s klasickou juniorku, nejstaršímu hráči bylo 24 let. Bylo tedy jasné, že to bude hodně běhavé utkání. „Především v prvním poločase nás soupeř jasně přehrával, byli jsme jako na kolotoči. Šli jsme do utkání s nějakou taktikou, ale bohužel jsme brzy dostali gól po tečované střele do protipohybu gólmana. Snažili jsme se hrát dopředu, ale nebylo na to, Dynamo nás jednoznačně přehrávalo. Škoda druhé branky. Do druhé půle jsem klukům říkal, že si musejí sáhnout na dno, přišlo pět stovek lidí, takže to nesmíme odevzdat. Přišlo velké zlepšení, bylo nás plné hřiště, měli jsme několik šancí na snížení, ale soupeře podržel gólman. Kdybychom půl hodiny před koncem snížili, dalo by se pomýšlet na bodový zisk. Ale bylo to jinak. Třetí gól jsme již dostali do otevřené obrany, kdy jsme to hráli vabank. Ale jsem rád, že to kluci nezabalili a ve druhé půli se herně zvedli,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Pět stovek diváků vytvořilo atmosféru jako hrom. „Každopádně. Musím je pochválit, byli slyšet. Je to krásné se z lavičky dívat na druhou stranu na plný dům. Škoda, že jsme neudělali lepší výsledek,“ doplnil trenér.

Výbornou atmosféru však kazí fakt, že se znovu zranil domácí Dan Pavlovič. „To zraněně mě moc mrzí. Dan prakticky rok a půl nehrál kvůli zraněnému kolenu fotbal a teď si poranil vazy na druhém. To je velká kaňka tohoto zápasu. Všichni mu přejeme brzké uzdravení,“ dodal Přemysl Šroub.

Poslední utkání sezony hrají Katovičtí již ve středu na domácím hřišti proti celku z Klatov. Začíná se v 18 hodin.