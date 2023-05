Branky: 69. Růžička - 54. D. Bálek. ŽK: 5:2 (Strapek, Trmal, Matuška, Kuna a Kolář - Chylík a Motl). Rozhodčí: Schveinert - Mičan, Kříž. Diváci: 185.

Sestavy - Český Krumlov: Beránek - Trmal (89. Vaněk), Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko (46. Růžička), Matuška, Novák, Vávra - Strapek, Kuna. Katovice: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík (87. Sládek) - L. Bálek (43. Motl), Kotrba, Kahuj, D. Bálek - Uher - Habor (93. Kostka).

Karty byly před utkáním rozdány jasně. Domácí potřebovali nutně tři body, aby se na ně nedotáhly týmy přímo ohrožené sestupem. Hosté zase potřebovali utnout hrozivou sérii zápasů na hřištích soupeřů a každý bod byl důležitý i k tomu, aby měli v soutěži definitivní klid.

V prvním poločase byli směrem kupředu aktivnější hosté a měli několik slibných šancí. Po změně stran se dostali do vedení, trochu se zatáhli a naopak aktivnější byli domácí. Ti však neproměnili penaltu, a tak je z největšho průšvihhu vytáhl alespoň vyrovnávací gól.

"Celkově asi spravedlivá remíza. V prvním poločase tam měl soupeř nějaké šance, ve druhém jsme si je zase vytvořili my. Ale neproměníme je a nedáme ani penaltu. To již je doma čtvrtá penalta, kterou jsme nedali. Pro diváka to byl jistě zajímavý fotbal. Hrálo se nahoru dolu, byly tam šance. Jestli jsem s výkonem kluků spokojen? Až na to zakončení ano. Máme problém s klasickým útočníkem který dokáže dát z ničeho nic gól. Jsem rád, že se to podařilo alespoň Růžovi," komentoval utkání českokrumlovský trenér Václav Domin a doplnil: "V první půli nás hodně zlobil Uher. Je to vysoký útočník, který se těžko odstavuje. Ve druhé půli jsme ho již uskákali."

1/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 2/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 3/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 4/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 5/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 6/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 7/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 8/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 9/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 10/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 11/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 12/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 13/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 14/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 15/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 16/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 17/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 18/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 19/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 20/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 21/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 22/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 23/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 24/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 25/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 26/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 27/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 28/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 29/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 30/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 31/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 32/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 33/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 34/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 35/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 36/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 37/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 38/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 39/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 40/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 41/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 42/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 43/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 44/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 45/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 46/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 47/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 48/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 49/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 50/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 51/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 52/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 53/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 54/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 55/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 56/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 57/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 58/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 59/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 60/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 61/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 62/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 63/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 64/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 65/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 66/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 67/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 68/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 69/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 70/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 71/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 72/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 73/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 74/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 75/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 76/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 77/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 78/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 79/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 80/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 81/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 82/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 83/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 84/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 85/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 86/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 87/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 88/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 89/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 90/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 91/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice. 92/92 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová divize: Český Krumlov - Katovice.

"Nakonec asi spravedlivá dělba bodů, ale myslím si, že jsme první poločas měli vyhrát 2:0, možná 3:0. Byli jsme lepším týmem, měli více šancí, Soupeře jsme jasně přehrávali, škoda, že nám tam nic nespadlo. Po půli jsme se dostali do vedení po akci, která nám vycházela od začátku zápasu. Konečně jsme to proměnili. David Bálek jim dělal na levé straně velký průvan a proměnil krásně sólo. Pak jsme se opticky trochu zatáhli. Krumlov hrnul všechno dopředu, trochu to zjednodušil. Přežili jsme penaltu, Petr Provazník ji perfetně chytil. Přišlo však vyrovnání, což mě trochu mrzí. 1:1 je pěkný výsledek, ale myslím, si že jsme mohli odvézt všechny tři body," komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub a dodal: "Musím říci, že to byl náš jasně nejlepší zápas venku v jarní části. Po těch propadácích, co jsme měli, jsme konečně předvedli výkon, na který můžeme být hrdí. I kdybychom prohráli, tak bych hráče pochválil, protože takhle se venku hraje. Prori tomu, co jsme předváděli doposud, tak tohle byl konečně dobrý zápas. I bod se počítá."

Stěžejním momentem utkání byla domácí penalta, kterou neproměnil Kuna. Měli ho na panaltu Katovičtí přečteného? Provazník si pro míč prakticky došel. "Na penaltu jsme ho přečteného neměli. Kunu jsme měli přečteného v tom směru, že na něj Krumlov hraje dlouhé balony a prodlužuje je hlavou. To, že zahodí penaltu, se stane. Ale Petr tam byl perfetně. Musím ho pochválit, udržel nás ve hře," dodal Přemysl Šroub.