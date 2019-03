Jindřichohradecký divizní tým se po nečekané výhře v Sedlčanech (4:3) poprvé představil na svém stadionu u Vajgaru v souboji s favorizovanými Přešticemi, s nimiž nakonec prohrál až po penaltovém rozstřelu. Jarní premiéra vyšla na jedničku třeboňským fotbalistům, kteří při úniku ze sestupových vod doma zdolali úřadujícího krajského přeborníka ze Želče.

Divize

Jindřichův Hradec – Přeštice 1:1 (0:0), na penalty 5:6

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec: „Pře zápasem bychom bod se soupeřem z popředí tabulky brali, v závěru jsme měli šance i na výhru, takže po remíze máme trochu rozporuplné pocity. Utkání bych rozdělil na dvě části. Nejprve měli častěji balon na kopačkách hosté, vzadu nechybovali a podnikali brejky, nicméně téměř žádné šance si nevytvořili. O mnoho lépe jsme na tom směrem dopředu nebyli ani my, s výjimkou šance Tomana, jehož střela však těsně minula branku. Po změně stran jsme byli aktivnější a vytvořili jsme si několik dobrých množností ke skórování. Mezi ty největší patřila Votavova dorážka z malého vápna po střele Janáka, či rána Tomana, kterou přeštický brankář reflexivně vyrazil. Z největšího tlaku jsme, bohužel, v 82. minutě po rohovém kopu inkasovali, nicméně téměř vzápětí jsme předvedli pohlednou akci na jejímž konci byl Toman a vyrovnal. A mohli jsme i vyhrát, ale naše zahraniční posila Lukoki napálila balon pouze do brankáře. Penalty jsou samozřejmě už loterie a více štěstí při nich nakonec měly Přeštice.“

Branky: 84. Toman - 82. Přibáň. Rozhodčí: Šob - Haleš, Tupý. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

FK Jindřichův Hradec

Hulík – Řehoř, Kněžínek, Völfel, Chalupský – Janák, Tomek, Lukoki, Votava – Jindra (71. Blažek), Toman.

Krajský přebor

Třeboň – Želeč 3:1 (1:0)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Hráči přistoupili k utkání velmi zodpovědně, i když nám zkraje trochu svazovala nohy nervozita. Zhruba od patnácté minuty jsme převzali otěže a v první velké šanci Růžička orazítkoval tyč. Další příležitost už proměnil Průcha a ve 20. minutě nás poslal do vedení. Želeč však prokazovala svou kvalitu a do přestávky nás trápila především dobře zahrávanými standardními situacemi. Vstup do druhé půle se nám povedl. Nejprve zvýšil utěšenou střelou zdálky Holzepl a nedlouho poté z brejku skóroval Matoušek. Nutno podotknout, že hosté nesložili zbraně, až do konce se snažili s výsledkem něco udělat a v 88. minutě po standardce zaslouženě korigovali. Vítězství nad loňským přeborníkem si samozřejmě ceníme.“

Branky: 20. Průcha, 51. Holzepl, 59. Matoušek - 88. Jiráček (vlastní). Rozhodčí: Krauskopf - Mach, Albert. ŽK: 3:2. Diváci: 150.

Jiskra Třeboň

Skála – Tůma, Koktavý, Schneider – Holzepl, Doležal (70. Lonsmín), Kubata (86. Cimerhanzl), Matoušek (77. Bartl), Vávra – Růžička (81. Jiráček), Průcha (65. Franěk).