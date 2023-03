Branky: 25. Kožíšek, 64. Šmíd, 74. Trojanec - 38. Vávra, 85. Strapek, 86. Parakhnenko. ŽK: 1:2 (Sedlecký - Kuna, Matuška). Rozhodčí: J. Beneš - Švagr, A. Beneš. Diváci: 100.

Sestava: Beránek - Trmal, Kabele, Kuna - Matuška, Svoboda (70. Strapek), Kolář, Novák, Vávra - Růžička (46. Vonášek), Vaněk (63. Parakhnenko).

Horní Bříza získala v podzimní části divize pouhý bod, a tak se asi fanoušci Slavoje těšili na vítězství. "První zápasy jsou vždy ošemetné. Netuším, jak na tom Horní Bříza po zimě je, takže s nějakými přehnanými ambicemi do utkání nelze jít," upozorňoval ještě před utkáním na nevyzpytatelnost duelu českokrumlovský trenér Václav Domin.

A utkání mu dalo za pravdu. Horní Bříza vedla 1:0, pak i 3:1 a Slavoj zachraňoval bod až v závěru utkání. "Jak jsem již říkal, ta první jarní kola, než si vše herně sedne, bývají komplikovaná. Věděli jsme, že když Horní Bříze prakticky o nic nejde, tak bude hrát srdíčkem. Připravoval jsem tým na to, že bude soupeř bránit a hrát na rychlé brejky. Z toho jsme také dostali dva góly. Zápas nám ukázal, že máme problém v zakončení od útočníků. Branky nám dávají záložníci. Na 3:3 sice srovnal útočník, ale je to málo. Chyběla mi tam větší agresivita. Když máme držení míče 60:40, možná i 70:30, mělo by to být efektivní," komentoval utkání Václav Domin.

Trenér sice žehrá na problémy v zakončení, ale tři branky na hřišti soupeře mají svou váhu. "Sice tři góly, dobře, ale honili jsme to v poslední desetiminutovce. Nakonec jsme mohli v poslední minutě prohrát i vyhát," doplnil trenér a dodal: "Ale je to tak, že první kola jsou nevyzpytatelná. I když se hrálo na výborně připravené trávě."

Trenérovi Slavoje se vydařilo střídání. Dva hráči, kteří naskočili do hry až ve druhém poločase, zařídili v závěru bod. "Především se vydařil tah s tím, že jsme deset minut před koncem vytáhli na hrot obránce Kunu. Získali jsme ve vápně hlavičkovou převahu a z jeho balonů jsme dávali góly," vypíchl důležitý momemt Václav Domin a dodal: "Ale výsledek beru. Jsem rád, že jsme to ukopali na 3:3. Každý bod ze hřiště soupeře se v našlapané tabulce počítá."