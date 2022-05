Nicméně v prvním poločase mladíci Dynama svému soupeři nastříleli čtyři branky. Skóre otevřel Bastl „angličanem“ od břevna za brankovou čáru a tři minuty nato opět Bastl zvýšil na 2:0 poté, co si šikovně zpracoval dlouhý centr a přesně zakončil. Ke konci první půle dvěma slepenými góly Bečvář a Polanský navýšili až na 4:0.

Vedle čtyři branek Dynamo mělo i další šance. V těch největších Hais ve 22. minutě z voleje pálil těsně vedle a ve 30. min. po Haisově hlaviče běžel Polanský sám na bránu, ale gólman hostí jeho střelu konečky prstů vyrazil.

„Do útočné fáze jsme byli aktivní a gólů jsme mohli dát daleko víc, po této stránce to tak zlé tudíž nebylo, jenže směrem dozadu jsme měli mezery a soupeř nás ve středu hřiště kombinačně přehrával. Vzadu jsme ty situace naštěstí zvládali řešit,“ konstatoval trenér Žmolík, jenž spokojen nebyl především se souhrou svého týmu. „Jasně, chyběli nám Malecha s Pařízkem a připojili se k nám kluci z devatenáctky, takže jsme pohromadě byli krátkou dobu. Což bylo na sehranosti týmu znát,“ poznamenal Žmolík a své výhrady i konkretizoval: „Když to můžeme hrát z jedné, tak si to přidržíme a ty prostory se nám zavřou. Dle mě nám to prostě neklapalo tak, jako tomu bylo v minulých zápasech,“ zdůraznil.

Po zranění opět nastoupil zkušený Kladrubský. „On si dokáže své spoluhráče dirigovat, na druhou stranu, teď to sice nechci hodnotit, ještě se na to podívám na videu, ale zdálo se mi, že buď on, či Bízek mohli vystupovat a být tak nápomocni záložníkům, kteří presovali a nám se to tam otvíralo,“ rozebíral některé detaily zápasu Žmolík.

Ve druhé půli se po návratu z hostování z druholigového Táborska v černobílém dresu opět objevil útočník Jakub Matoušek. „Dává se po zranění dohromady a šel do hry na posledních třicet minut. Začíná už naplno trénovat a budeme jeho zapojení pomalu dávkovat. Snad se dostane do formy a do herní pohody, v tomto zápase jsme mu ale moc nepomohli,“ litoval kouč B-týmu Dynama.