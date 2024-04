/FOTOGALERIE/ V divizní fotbalové soutěži žen hostily prachatické hráčky na záblatském pažitu supeřky z Kaplice. Střetly se v tabulce sousedící týmy. Osmý Tatran hostil sedmý Spartak. Přesto byly favoritkami fotbalistky hostujícího celku.

Fotbalová divize žen: Tatran Prachatice - Spartak Kaplice 0:7 (0:5). | Foto: Libor Granec

FK Tatran Prachatice – TJ Spartak Kaplice 0:7 (0:5)

Branky: 18., 41., 61. Pálková, 8., 55. Petříková, 12. Fučíková, 21. Tošilová. Rozhodčí: Ovčáček st. – L. Antoš, T. Antoš,

Sestavy - Prachatice: Pufferová – Bělecká, Šlejharová, Makarová, Šímová, Sosnová, Suková, Mondlová, Lavičková, Lukeschová, Sýkorová. Střídaly: P. Jedličková, Fürbachová, Nováková, Vaňatová, Kohoutová, Kovandová. Kaplice: Poutníková – Čaňková, Vávrová, Tošilová, Bandyová, Fučíková, Hlušková, V. Jedličková, Pálková, Straková, Petříková. Střídaly: Nejedlá, Krátká, Pártlová, K. Jedličková, Chvalová.

Zápas se od úvodu vyvíjel podle papírových předpokladů. Už ve druhé minutě po spolupráci Petříkové s Fučíkovou měla vedoucí gól na kopačce kapitánka Veronika Jedličková, mířila však jen nad bránu Tatranu. V šesté minutě po rohovém kopu V. Jedličkové zakončovala z první Vávrová, ale ani ona nenasměrovala míč mezi tři prachatické tyče. Obdobně se vedlo nedlouho poté i Bandyové, která bránu přestřelila po přihrávce od Hluškové. Za aktivní přístup k utkání byly nakonec Kapličandy vedoucím gólem odměněny. V osmé minutě centrovala z pravé strany Fučíková, u odraženého míče byla první Pavla Petříková, která poslala míč do brány mimo dosah brankářky Pufferové – 0:1. Za další čtyři minuty už to bylo o dva góly. Po přihrávce Petříkové se do vápna vydala Zuzana Fučíková, pronikla až před brankářku a zblízka ji dokázala překonat – 0:2. Domácí obrana byla i nadále v neustálené permanenci. V 18. minutě centrovala z pravé strany kapitánka Veronika Jedličková, Monika Pálková z první poslala míč do prachatické sítě – 0:3. Hostující hráčky hrály s chutí, byly o poznání fotbalovější a i nadále si vytvářely další brankové příležitosti. Ve 21. minutě vyslala povedenou křížnou ránu Hlušková, brankářka Pufferová neméně povedeným zákrokem míč vytáhla, ale akce pokračovala. Vávrová sice se svou dorážkou neuspěla, ale v pravý čas na pravém místě byla Květa Tošilová, která dokázala balón dorazit do brány – 0:4. O několik málo minut později si přetažený centr Strakové zpracovala Fučíková, zpětnou přihrávkou našla Veroniku Jedličkovou, její gólovou střelu nepropustila do brány bránící Lukeschová. Ve 35. minutě Fučíková rychle provedeným autovým vhazováním našla nepokrytou Petříkovou, která se protáhla do vápna, střelou na bližší tyč branku Tatranu minula. Pak se svou křížnou střelou neuspěla Bandyová. Pátý gól přidaly Kapličandy čtyři minuty před přestávkou. Po spolupráci Čaňkové s Veronikou Jedličkovou přesně zakončovala Monika Pálková – 0:5. Poslední šanci prvního poločasu pak měla po nahrávce od Hluškové Straková, proti střele po zemi zakročila brankářka Pufferová reflexivně nohou.

FOTOGALERIE: Fotbalisté Dynama doma proti Slovácku kýžené tři body neuhráli

I po změně stran se pokračovalo v nastoleném trendu. Fotbalistky Tatranu se více soustředily na obrannou činnost. Kapličandy si již nevytvářely takové velké množství šancí jako v poločase prvním. Přesto dál diktovaly tempo hry právě ony. V 55. minutě navíc přidaly šestý gól, když přihrávku Chvalové přetavila ve svůj druhý gól v zápase zkušená Pavla Petříková – 0:6. Za dalších šest minut lovila domácí gólmanka míč ze své sítě posedmé. Po spolupráci Veroniky Jedličkové s Fučíkovou zakončovala do odkryté svatyně Tatranu Monika Pálková – 0:7. Další šance v poslední třetině střetnutí už zůstaly nevyužity. Nejblíže gólu pak zřejmě byla dvanáct minut před koncem Sára Bandyová, která postupovala sama na branku, ale gólmanka Pufferová skvěle zasáhla.

Autor: Libor Granec