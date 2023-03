Branky: 92. (PK) Uher – 47. Jan Vodrážka. ŽK: 2:1 (D. Bálek, Kadula) – Treml). ČK: 1:2 (Chylík – Jan Vodrážka, R. Vodrážka /vedoucí týmu/). Rozhodčí: Klátil – Andras, Popelka. Diváci: 292.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (77. D. Bálek), Sládek (58. Kahuj), Kotrba (85. Habor), Motl (58. Hnídek) – Uher – Požárek (58. Kadula).

Dudák aréna v Katovicích byla místem urputného fotbalového boje. Katovičtí po stoprocentní podzimní jízdě poprvé v sezoně doma ztratili body. Jednou to však přijít muselo.

„První bodová ztráta přišla se silným soupeřem. Petřín je těžký sok. Hrají hodně nahoře, jsou fyzicky zdatní, hrají rychlý a útočný fotbal. To jsme čekali a to se také potvrdilo,“ komentoval duel katovický trenér Přemysl Šroub.

Nerozhodný výsledek asi odpovídá dění na hřišti. „V první půli byl lepší Petřín. Soupeř si díky centrům ze strany vytvořil tlak. Podržel nás gólman Provazník. Pak jsme hru vyrovnali, vytvořili si tři gólovky, které jsme měli dotlačit do brány. Byli jsme však málo důrazní. Poločas zaslouženě skončil remízou,“ shrnul první dějství trenér a pokračoval: „V kabině jsem hráče upozorňoval na to, že musíme při standardkách pokrýt přední tyč. Všechno to soupeř kopal tam. Bohužel jsme nepohlídali míč po rohu, byli jsme tam pozdě a dali si prakticky vlastence. Smolný gól, ale jsem rád, že jsme nesložili zbraně. Šli jsme si za vyrovnáním, vytvořili si v závěru tlak. Vyplnilo se to, co jsem tvrdil, že máme hodně silnou lavičku. Pustili jsme tam pět nových hráčů, což bylo důležité, abychom si vytvořili tlak. Nakonec jsme vyrovnali v úplném závěru z penalty po jasném faulu na Cibulku.“

Trenér Šroub hru oživil především po hodině hry, kdy vyslal na hřiště tři čerstvé síly najednou. „Oživili jsme to a otevřeli více do útoku a vytvořili si tlak, ze kterého pak přišlo vyrovnání. Škoda, že hosté neunesli závěr, přestože ta penalta byla naprosto jasné. Vyústilo to v červené karty na obou stranách,“ dodal trenér.

Začátek jara mají Katovičtí pořádně našlapaný. Po Petřínu přijede další silný celek, Příbram B. „Všechny zápasy na domácím hřišti budou na jaře těžké a každý bod se počítá. Těžko si můžeme myslet, že doma každého zválcujeme o tři branky. Petřín není z těch, kteří by ztráceli body. Za bod jsme rádi, prohrávali jsme, hrálo se na těžkém terénu. Mohl vyhrát kdokoliv,“ doplnil trenér.