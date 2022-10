Branky: 63. (PK) Pražský – 85. (PK) Uher. ŽK: 2:6 (Lehký, asistent Procházka – Chylík, Janoch, Uher, Štěch, Motl, Kotrba). ČK: 1:0 (29. Hereit). Diváci: 150. Rozhodčí: Suchánek – Karrmann, Čáka.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (73. Sládek), Kotrba, Štěch, Motl – Uher – Habor.

Rokycany nejsou pro Katovické zrovna dvakrát oblíbeným soupeřem. Proto remíza těší. „Potvrdilo se to, co jsme očekávali. Rokycany opravdu hrají velmi dobrý fotbal, jejich hráči jsou silní v soubojích a bod bereme. Sice jsme hráli hodinu proti deseti, ale i tak hrály Rokycany velmi dobře. Zápas jsme mohli rozhodnout v první čtvrthodince druhého poločasu, kdy jsme si vytvořili převahu, tlačili se před bránu, soupeř nevěděl, kam dříve skočit. Měli jsme tam tři gólové situace, které jsme měli vyřešit lépe a jít do vedení. Myslím si, že kdybychom dali gól, tak zápas proti deseti dohrajeme. Paradoxně v době našeho největšího tlaku jsme zahráli po centru soupeře ve vápně rukou a prohrávali jsme z penalty. Nakonec jsme rádi, že se nám na konci podařilo vyrovnat,“ komentoval duel katovický trenér Přemysl Šroub.

Hráči Junioru ukázali charakter a sestřelili šesti góly Trhové Sviny

Každý, kdo fotbal trochu sleduje, ví, že proti deseti se někdy hraje hůře než proti plné sestavě. „Rokycany se semkly a nebylo vůbec znát, že hrají o jednoho méně. Oni dobře brání, doposud dostali jen deset branek. Hrají to na brejky a museli jsme být stále ostražití i proti deseti. Nakonec jsme měli štěstí, že jsme penaltu po faulu na Vláďu Uhra kopali i my a vyrovnali,“ dodal trenér.

Říká se, že by faulovaný hráč penaltu kopat neměl. „Vláďa je však má tutové," oponoval trenér a dodal: "Trénuje to po tréninku. Na penalty mu věřím, ještě jsem snad za dobu působení v Katovicích nezažil, že by jí nedal. Proměnil ji suverénně."

Katovické nyní čeká v sobotu v Dudák aréně utkání s Viktorií Mariánské Lázně. Vyhřívají se v popředí tabulky a mohou si s fanoušky fotbal užívat. „Chceme se udržet v tabule co nejvýše a k tomu je třeba domácí zápas zvládnout. Mariánky nyní porazily Petřín 4:1. A dát čtyři góly Petřínu, to není jen tak. Znovu to bude těžký zápas, ale věřím, že ho zvládneme,“ pozval na další duel trenér.