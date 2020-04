Grilují se klobásky, počasí láká k prvnímu chytání bronzu a v mnohých případech i spálenin. Sluneční paprsky kouzlí tak nějak jinou atmosféru okolo hřiště. Po zimě se potkávají fotbaloví kamarádi z tribun a laviček podél autových čar a všude panuje pohoda, která je ještě umocněna, když to sudí pískají, jak mají, a domácí tým je pánem prosluněného klání. To je pak teprve to pravé jarní fotbalové bájo.

Zima byla dlouhá. Nebyla krutá, ale sledování přípravných duelů za doprovodu studeného větru s občasným přispěním škodolibého deštíku a se stále méně pohyblivými, nízkými teplotami zkoušenými prsty na spoušti fotoaparátu není nic, co by patřilo mezi záviděníhodné vrcholy práce sportovního redaktora. Ale co, samozřejmě to lze lehce přetrpět. Zvlášť, když už se blíží ono jaro.

A je to tady. Písečtí třetiligoví fotbalisté nastoupili k prvnímu jarnímu utkání Fortuna ČFL proti Vltavínu. Teplo tedy opravdu nebylo. Hrálo se na umělce a všechny přítomné zahřál alespoň výborný výsledek. 5:0 pro žlutomodré nečekal asi nikdo. Když vydrží forma, chuť střílet góly a přidá se i sluníčko, mohlo by to být pro FC Písek i příznivce klubu super jaro.

Měl to být po několika nepovedených oznámených pokusech o dobití druhé nejvyšší soutěže z předešlých ročníků skromný, nepříliš medializovaný a snad i reálný útok na postup. Dobrá atmosféra v kabině a vhodně doplněné mužstvo dohromady slibovaly napínavé sportovní zážitky. Kluci sice po zimních měsících ještě nebyli opálení jako ti barcelonští z legendární divadelní hry Ivánku, kamaráde…, oko diváka i tak dokázali potěšit. Jak to mohl být zamotaný boj s Táborskem a dalšími o čelo třetí nejvyšší soutěže.

Škoda, hráč s číslem devatenáct na dresu to chtěl jinak. COVID-19 vtrhl nejen na fotbalové trávníky, ale do všech oblastí našeho života. Je pochopitelné a správné, že sport šel v tomto období stranou. Ale proč zrovna před fotbalovým jarem? Nezbývá než věřit, že si za své počínání nezvaný host vyslouží nekompromisní červenou kartu, pořádně dlouhý distanc a že další fotbalové jaro už nám nevezme.