Není to standardní situace. Všude kolem řádí obávaný virus a zaběhlé zvyklosti musely jít stranou. Týká se to samozřejmě také sportu, fotbal nevyjímaje.

Trenér třetiligového celku FC Písek Milan Nousek mladší. | Foto: Jan Škrle

Třetiligový Písek přezimoval na třetí příčce Fortuna ČFL, vcelku se mu vydařila zimní příprava, vhodně posílil a úspěšný měl i vstup do jarní části sezony, když z domácího hřiště vyprovodil pražský Vltavín výsledkem 5:0. Jenomže pak se do hry vložil koronavirus a myšlenky na útok na nejvyšší příčky soutěže vzaly za své. Bude to definitivní, nebo bude mít dobře rozpoložený kádr trenéra Milana Nouska mladšího možnost potvrdit formu?