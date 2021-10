Slavoj Vyšehrad – FC Písek 0:4 (0:1).

Branky: 28. a 60. Koreš, 55. Pineau, 75. Kalousek. ŽK: 2:2 (Drobílek, Vojta – Kulík, Pineau). Diváci: 60. Rozhodčí: Šulcová – Milner, Pánek.

Písek: Satrapa – Mařík, K. Kulík, Běloušek, Kotrba – Volf, Schramhauser – Kalousek (80. Kynkor), Koreš (80. V. Kulík), Pineau (70. Sajtl) – Belej (8. Voráček, 80. Petr).

Štěpán Koreš dal na Vyšehradě dva góly.Zdroj: Jan ŠkrleNa hřišti sedmého týmu tabulky takovou výhru asi nečekal ani největší optimista. „Po počátečním oťukávání, kdy byli domácí asi o trochu lepší, jsme se se ve druhé části prvního poločasu osmělili a šli Štěpánem Korešem i do vedení. Nezištně mu před prázdnou bránu přihrával Voráček. Druhá půle byla z naší strany až nečekaná exhibice,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Nikdo nečekal, co na Vyšehradě předvedeme. Jeli jsme tam s pokorou, ale že se druhá půle promění ve třicetiminutovou exhibici, kdy se dávaly góly do prázdné brány, to nikdo nečekal.“

Dá se tedy říci, že s blížícím se koncem podzimní části výkon píseckých fotbalistů graduje. „Dá se to tak říci. Vše bylo k podobnému modelu směřováno. Vypadá to, že kluci jsou našlápnutí, makají, parta jede, zkrátka super. Na Vyšehradě nám běhal až mráz po zádech, co kluci na hřišti předváděli,“ má pro hráče Miroslav Grobár jen slova chvály.

Jedno negativum však zápas přinesl. Již v 8. minutě musel střídat Belej. „Kousnul ho zaďák, tak jsme jej raději stáhli ze hřiště. Půjde na vyšetření. Doufejme, že to bude jenom natažené,“ přiblížil důvod střídání vedoucí mužstva a doplnil: „Kromě vykartovaného Hrachovce a dvou hráčích na antibiotikách jsme již jinak kompletní.“

Písecké fotbalisty čekají poslední tři zápasy sezony. Nyní jedou na bčko Viktorie Plzeň, pak doma hostí béčko pražské Slavie a podzim zakončí v Rakovníku.