V pátečním večeru si pozvali k přípravnému utkání béčko pražské Dukly. Pod umělým osvětlením podlehli soupeři, který hraje B skupinu Fortuna ČFL, 2:3. Utkání však nebylo z hlediska výsledku vůbec důležité.

„Utkání splnilo přesně to, co jsem od toho očekával. Výsledkově to sice nevyšlo, ale šli jsme do toho především s tím, že dostanou šanci mladí kluci a pořádně potrénujeme. To jsme splnili a viděli ve hře mladé kluky z dorostu i ty, kteří nedostávali až tolik příležitostí během sezony. Nebyli jsme kompletní, ale s tím jsme do toho šli,“ shrnul utkání písecký trenér Milan Nousek.

„Příležitost dostal Stejskal, který byl v sezoně střídajícím hráčem. Z mladých hráli Martin Kynkor, Tom Bílý, Rosťa Baďura a Vašek Pícha. Minutáž sice nebyla u všech stejně velká, ale v rámci zápasu nám to ukázalo, jak na tom kluci jsou,“ doplnil trenér Nousek.

Písečtí mají v plánu ještě dva týdny přípravy, kdy by měli mít vždy dva tréninky a v pátek večer zápas. „Doufám, že to vyjde. Další pátek bychom měli hrát s devatenáctkou Dynama a zakončit přípravu s béčkem Bohemky. Snad to stihneme odehrát,“ hledí do dalších čtrnácti dnů trenér a dodává: „A hlavně doufám, že pak normálně začneme přípravu na jarní část sezony. Člověk si již zvykl na zápasový režim a pokud by mělo zase něco přijít, tak by nám ten fotbal moc chyběl.“

Fakta z utkání: FC PÍSEK – DUKLA PRAHA B 2:3 (1:1). Branky: 15. Belej, 48. Voráček – 17. Kozojed, 53. (PK) Hodek, Villaseca. Rozhodčí: Jevčák – Landík, Smola.

FC Písek: Satrapa – Sajtl, Kulík, Volf, Pineau (80. Baďura) – Kynkor (75. Pícha), Hrachovec – Stejskal (60. Bílý), Koreš, Voráček – Belej.