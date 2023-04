/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Písku v 23. kole ČFL remizovali s béčkem plzeňské Viktorie 1:1 a nadále tak čekají na první jarní výhru na domácím trávníku. Bod v souboji s třetím týmem tabulky však tentokrát má velkou váhu.

Písečtí fotbalisté (ve žlutomodrém) remizovali v 23. kole ČFL na domácí půdě s plzeňskou rezervou 1:1. | Foto: Jan Škrle

FC Písek - Viktoria Plzeň B 1:1 (1:1)

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Podle postavení v tabulce byl favorit jasný. Kvalita byla na straně třetího týmu soutěže, který navíc nastoupil se třemi pendly plzeňského béčka. Na začátku nás dostal pod velký tlak a během čtvrthodinky kopal šest rohů. Z toho jsme se vymanili a v 16. minutě poslal Koreš krásnou průnikovou přihrávku na Bicence, který běžel sám na brankáře, ale trefil pouze tyč. Do vedení tak šla v 36. minutě po pěkné kombinaci Plzeň. Nám se povedlo vyrovnat těsně před přestávkou, kdy Voráček krásně odcentroval a Koreš se trefil hlavou. Ve druhé půli se utkání herně vyrovnalo a oba týmy mohly strhnout vítězství na svou stranu. V 69. minutě se vyznamenal brankář Satrapa, který chytil tutovku, poté zase měli šance naši hráči Běloušek a Koreš. Před zápasem bychom bod brali, spokojeni jsme s ním i po něm. Viktoria byla fotbalovější, my to nahrazovali bojovností.“

Branky: 45. Koreš – 36. Planeta. ŽK: 2:0 (Štěch, Koreš). Rozhodčí: Hoch – Coufal, Špindlerová. Diváci: 320.

Písek: Satrapa – Malý (55. Sajtl), Musa (67. Novák), Běloušek, Kašpar – Vokurka, Koreš, Štěch (79. Hendrych) – Kalousek – Voráček, Bicenc.