Sestava FC Písek: Satrapa (75. Kubec) – Mašek, Běloušek, Němeček, Kotrba – Kulík (75. Velek), Belej (75. Kynkor) – Kalousek, Koreš, Voráček (46. Hrachovec) – Stejskal (70. Stejskal).

Ač by si všichni přáli generálku na přírodní trávě, příroda tomu nechtěla a muselo se na umělku. „První poločas bez branek, nic moc. Ve druhém jsme měli již trochu převahu, ale netrefovali bránu. Vedli jsme 1:0, soupeř to otočil a my v závěru vyrovnali. Druhé góly na obou stranách byly po chybách,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Máme před sebou ještě týden do startu jara. Jak se říká, horší generálka, dobrá premiéra. Doufáme, že to tak bude platit.“

V týdnu před utkáním s Vltavínem se bude již jen ladit forma. „Máme tam ještě dva či tři otazníky v tom směru, zda se ještě někdo uzdraví. Případně, zda se na poslední chvíli podaří ještě nějaký hráč. Vše je otevřené,“ hledí k prvnímu mistrovskému utkání M. Grobár.

Písečtí měli tentokrát hodně dlouhou přípravu prošpikovanou řadou těžkých soupeřů. „Složitější to bylo o to, že do přípravy vstoupila i epidemiologická situace. Jednou byl plný kádr, pak jen část či pomalu nikdo ze základu. Ale museli jsme se s tím popasovat. Soupeři byli tentokrát hodně silní. Zápasy nám ukázaly, kde jsou rezervy, takže můžeme být spokojeni. Udělali jsme zkrátka vš pro to, abychom měli úspěšné jaro.

Jarní část ČFL startuje FC Písek v sobotu 12. března od 10.15 hodin proti Vltavínu. „Bohužel je situace s počasím taková, že se na přírodní trávě hrát nedá. Jestliže je v noci sedm pod nulou, tak nelze trávu připravit. Mrazy nás čekají i v týdnu před utkáním, takže se musí hrát na umělce. Přesto věřím, že si fanoušci cestu na utkání najdou v hojném počtu.

Fanoušci se navíc opět mohou těšit i na zápasy v pátek večer pod umělým osvětlením. „Hned další domácí zápas hrajeme v pátek 25. března od 17 hodin s Příbramí B. Domluvených je na jaro dokonce pět utkání v pátek večer,“ slibuje Miroslav Grobár.