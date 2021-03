Mikuláš Jáša, obránce FC Slavia Karlovy Vary.Zdroj: Archiv Mikuláše Jáši

Mikuláši, do utkání jste šli s taktikou co nejdéle udržet čisté konto, ale to se vám nepovedlo…

Je to škoda. Samozřejmě jsme chtěli udržet čisté konto, co nejdéle to šlo, a to se nám hrubě nepodařilo. Nemá už cenu spekulovat, jestli bychom Slavii potrápili více, kdyby nepřišla už ve druhé minutě penalta. Bohužel se to tak stalo.

Slavii po rychlé brance narostla křídla, zavřela vás na vaší polovině, a navíc svůj tlak vyjádřila dalšími góly…

Tlak byl přímo neskutečný. Možná se vám to tak z televizní obrazovky nezdálo, ale já osobně jsem rychlejší fotbal nikdy nehrál. Byli doslova všude. Když už se nám podařilo zpracovat míč, neměli jsme pomalu ani vteřinu na odehrání. Kondičně bylo utkání nesmírně náročné. Moc jsme si míče neužili.

Přesto se vám podařilo v prvním poločase skórovat, když jste zúročili prakticky první střelu na branku soupeře…

Když jsem si večer po utkání pouštěl zápas ze záznamu, vyhodnotil jsem si, že to vlastně byla hezká akce. Sice jsme dali gól i díky obrovskému štěstí, to se ale dá říct o minimálně třech nebo čtyřech gólech Slavie taky. K fotbalu takové góly patří. Měl jsem obrovskou radost, když to tam zapadlo. Hned jsem běžel kluky obejmout do chumlu. Spadla ze mě taková úleva, čistá euforie.

I ve druhém poločase byla sice Slavia lepším týmem, ale i vy už jste si oproti tomu prvnímu na hřišti více dovolili…

Hlavně jsme nic nevzdali a za to nás musím pochválit. Vemte si, že jsme šli do druhého poločasu vyčerpaní a za stavu 1:6. Makali jsme jeden za druhého, nikdo nic nevypustil. Odměnou nám byly další dvě branky. Ale zase musím zůstat nohama na zemi a říct, že Slavia měla zápas pod kontrolou.

Ale i přes tlak lídra české fotbalové ligy jste dokázali ještě dvakrát skórovat, nastřelit břevno…

Obrovskou zásluhu na nich má Voky, kterého i po utkání v kabině trenér Trpišovský osobně pochválil. Jsem moc rád, že nám vyšel signál, který máme secvičený. A já se musím přiznat, že jsem na hřišti skepticky říkal, abychom kolečko nedělali,a dokonce se nad tím Teclík i pousmál. Pak ale zíral, když skončil míč v síti.

Karlovarská Slavia skončila v osmifinále MOL Cupu, když podlehla pražské Slavii 3:10.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

Nakonec z toho byla dvouciferná porážka, určitě jste pomýšleli na lepší výsledek?

A to mě právě hrozně mrzí. Kdybychom prohráli menším rozdílem, měl bych ze zápasu lepší pocit. Jak už jsem ale říkal, dva nebo tři góly jsme Slavii vyloženě darovali. Na druhou stranu by mě fakt mrzelo, kdybychom si stoupli v jedenácti lidech na vápno a bezmyšlenkovitě řezali míč z první na tribuny. Myslím, že se nemáme za co stydět, a navíc jsme jeden z mála týmů, kterému se podařilo vstřelit Slavii doma tři góly.

Dát na Slavii tři góly, to se jen tak někomu nepoštěstí, musel to být pro vás nezapomenutelný zážitek?

Pro mě osobně to byl největší zápas kariéry. Proti Slavii už jsem jednou nastoupil. V šestnácti letech za Dynamo jsme v Benešově remizovali 0:0, tohle ale mělo absolutně větší náboj a prestiž. Jednak jsme si zápas vybojovali, hráli jsme na Edenu (pozn. red. Sinobo) a nastoupili proti nám borci, kteří pár dní předtím vyřadili z Evropské ligy lišky z Leicesteru. Všichni jsme na ně koukali v televizi. Po zápase s námi hráči mluvili, já jsem si nejvíce povídal s gólmanem Kolářem a vyměnil jsem si dres s Tarasem Kačarabou. Byla to zkušenost, a jak říkáte, neskutečný zážitek. Motivovalo mě to k další práci.