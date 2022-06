„Na jaře se nám hodně dařilo, jsme nejúspěšnějším týmem na druhé příčce ze všech divizních skupin a uvidíme, třeba by to pro nás mohlo znamenat i odměnu v podobě dodatečného postupu. Za předváděnou hru, hlavně na jaře, by si ti naši mladí kluci zasloužili,“ říkal pro Deník po výhře 4:1 nad Petřínem Plzeň v posledním divizním kole trenér Dušan Žmolík.

Byl si totiž dobře vědom, že ve hře je varianta postupu do III. ligy z divize ze druhého místa, pokud by se nepřihlásil některý z účastníků ČFL.

A to se opravdu stalo, protože béčko Příbrami přihlásilo jen divizi a místo něj do A-skupiny ČFL postoupilo béčko Dynama, které i díky sérii devíti zápasů bez prohry v závěru sezony dohnalo bodovou ztrátu na týmy z druhých míst ve skupinách B a C a získalo pozici prvního náhradníka na postup.

Zcela po zásluze, ve druhé půlce jara mladíci Dynama nenašli přemožitele. „V závěru jarní části sezony se naši mladí hráči dostali do herní pohody a hodně se nám dařilo,“ pochvaloval si trenér Dušan Žmolík.

„Je to dobrá zpráva, ze které máme radost. Byl to náš cíl,“ uvedl pro Deník majitel Dynama Vladimír Koubek, dle něhož finanční nároky nebudou nějak výrazně vyšší než v divizi. „Výkonnostně na třetí ligu máme,“ zdůraznil a dodal, že cílem je vytvořit v béčku základní kádr, který by mohli doplňovat pendlové z áčka a nadějní kluci z devatenáctky.

Mladíci Dynama na jaře vedle zmíněné série devíti zápasů bez porážky předváděli i divácký fotbal a navíc na rozdíl od některých předcházejících utkání, kdy se jim v koncovce nedařilo, začali své šance i proměňovat. „Asi to potřebovalo nějaký čas jak na hřišti, tak i v kabině, kdy je vždy nutno se shodnout na konkrétních věcech. Až pak se dá něco vymýšlet a praktikovat na hřišti,“ přemítal trenér B-týmu Dynama.

„Proto jsme například odjeli v přípravě do Mnichova, kde jsme sehráli utkání, které nám zdánlivě nic nedalo, ale i tento zápas stojí za našimi posledními výsledky,“ zmínil Žmolík duel s rezervou Bayernu, v němž béčko Dynama podlehlo vysoko 1:8. „Byla to prospěšná konfrontace a budu rád, když se nám podobná možnost někdy zase naskytne,“ říkal tehdy pro klubový web. „Abychom se zlepšili, potřebujeme odhalovat nedostatky. Kdo jiný vás odhalí v celé nahotě, než ti nejlepší,“ dodal Žmolík.

Při hodnocení sezony kouč B-týmu Dynama své svěřence oprávněně chválil: „Když jsem koukl na zápis a uvědomil si, s jak mladým mužstvem dokážeme přehrát i týmy s daleko zkušenějšími hráči, hodně mě to hřálo u srdíčka,“ netajil se Žmolík po utkání s Plzní v posledním kole divize svou spokojeností a upozornil, že jeho svěřenci jarní vítězné tažení absolvovali bez pendlů z prvoligového áčka a naopak s řadou hráčů dorosteneckého věku.

Dle Žmolíka hraje důležitou roli důvěra v mužstvu po osách trenéři – trenéři, trenéři – hráči a hráči – hráči, a to i ve směru k dorosteneckým kategoriím. „I to je důvod, proč máme za sebou tak úspěšnou sezonu,“ vyzdvihl.

Další příčinou úspěšné sezony bezesporu je také patřičné zázemí, které záložní tým Dynama při domácích utkáních má v tréninkovém centru na Složišti. „Velkou zásluhu na tom, jakým způsobem se tým U23 prezentuje na hřišti a jak je vnímán mezi mladšími ročníky, mají trenéři všech týmů mladších kategorií a činovníci akademie, kteří spoluvytvářeli a nadále spoluvytvářejí rezervní tým,“ ocenil Žmolík.

Jak už to u juniorských týmů v prvoligových klubech většinou bývá, hráčské kádry po sezoně doznávají značných změn. „Nějaké nula trojky, co končí v dorostu, jsme měli v týmu už na jaře. Naopak jisté je, že tři hráči nám stoprocentně odejdou: Pařízek a Perina mají namířeno za moře a Bízek jde studovat do Prahy,“ sdělil kouč Dynama B a speciálně ocenil Jakuba Pařízka: „Řekl bych, že všichni viděli, jak je Pařez skvělým kapitánem týmu a že v roli podobného lídra bude těžké ho nahradit.“

K přípravě na novou sezonu by se hráči B-týmu Dynama sejít 7. července, kdy jsou v plánu testy. „A už na 9. července máme první přípravný zápas s třetiligovou Hostouní,“ uzavřel Dušan Žmolík.

NA ÚVOD S PÍSKEM

Postup béčka Dynama do třetí ligy stvrdil losovací aktiv, který proběhl v úterý večer v Praze. Z A-skupiny ČFL přešel Benešov do béčka, odkud byly do áčka přeřazeny Zbuzany a béčka Bohemians a Dukly, z A-skupiny divize vedle Dynama B postoupily také vítězné Přeštice.

Hned v prvním kole III. ligy dojde 6. srpna k jihočeskému derby, v němž béčko Dynama se střetne doma s FC Písek.

Los ČFL – A: 1. Sokolov, 2. Admira, 3. Vltavín, 4. Povltavská FA, 5. Dynamo B, 6. Zbuza᠆ny, 7. Přeštice, 8. Karlovy Vary, 9. Bohemians B, 10. Motorlet, 11. Králův Dvůr, 12. FC Písek, 13. Hostouň, 14. Domažlice, 15. Dukla Praha B, 16. Plzeň B

VALENTU CHCE SLAVIA, PŘICHÁZÍ BROUKAL

Dvaadvacetiletý Matěj Valenta, jenž se prosadil v Dynamu do základní sestavy a vysloužil si i pozvánku do české jednadvacítky, zřejmě míří nazpět do pražské Slavie, jejíž je odchovancem. Dle informací, které Deník má, hodlá Slavia uplatnit klauzuli o zpětném odkupu, údajně v hodnotě cirka osmi milionů korun.

Naopak na zkoušku do Dynama ve středu dorazil 26letý stoper David Broukal z druholigové Vlašimi, jenž s fotbalem začínal v Bohemians a po přestupu do Slavie prošel všemi týmy mládeže až do juniorky. Tři poslední roky hrál za druholigovou Vlašim, v jejímž dresu letos v baráži s Teplicemi bojoval o postup do I. ligy.