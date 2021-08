S devíti body na kontě ze čtyř zápasů zajížděli fotbalisté Písku v ČFL na hřiště posledního celku tabulky do Sokolova. Kdo zápas viděl, asi jen kroutil hlavou, jak mohli rozhodčí hru vůbec zahájit. Místo fotbalu se hrálo vodní pólo a domácí urvali první tři body v sezoně.

Fortuna ČFL - Sokolov Písek 2:1 (1:0). | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Samozřejmě jsme chtěli uspět a podřídili tomu i to, že jsme cestovali k utkání již o den dříve. Od sedmi večer však v Sokolově doslova lilo a nepřestalo až do zápasu. Hřiště tak bylo na hranici regulérnosti. O fotbale se vůbec nedá hovořit, byl to pouze boj o území, kdo bude blíže či dále od brány,“ začal hodnocení utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a pokračoval: „Domácí nakopla penalta v závěru prvního poločasu. Za co byla, to nikdo z nás netuší. Podařilo se nám vyrovnat ze standardky, kdy centr Bělouška uklidil do brány Schramhauser. Bohužel si vedení domácí vzali zpět, když jejich hráč centroval přes nohu jednoho z našich, míč přeletěl gólmana a soupeř to dával do prázdné brány.“