FC Písek – SK Slavia Praha 2:1 (0:1)

Branky: 80. Koreš, 85. Voráček – 11. Toula. ŽK: 7:7 (Volf, Běloušek, Mařík, Schramhauser, Voráček, Kulík, Koreš – Šmíd, Matys, Jarolím /trenér/, Douděra, Horský, Bárta, Kopáček). Diváci: 636. Rozhodčí: Langmajer – Šálková, Hessová.

Sestava Písku: Satrapa – Mařík (73. Petr), Běloušek, Kulík, Kotrba – Volf (46. Hrachovec), Schramhauser – Kalousek, Koreš, Pineau (46. Belej) – Voráček.

Po béčku Viktorie Plzeň čekal na Písecké další nevyzpytatelný soupeř. „Kromě gólmana Kinského a stopera Šmída, který může věkem ostatním prakticky dělat tátu, přijel soupeř s klasickým béčkem. O to to bylo složitější a více běhavé. Navíc se Slavia po deseti minutách prakticky z ničeho dostala do vedení. S námi gól zatřásl a nevycházelo nám vůbec nic. Navíc jejich gólman chytil tři tutové góly. O poločase jsme udělali dvě změny, šli tam Hrachovec a Belej. Ještě čtvrt hodiny byl soupeř kompaktnější, ale pak se naši kluci kousli. Valilo se to dopředu, neproměnili jsme další dvě pološance, gólman něco chytil, ale deset minut před koncem to tam po takovém závaru konečně padlo. Po pěti minutách to otočil Voráček a bylo hotovo. Je to krásné a sladké vítězství. Přišlo přes šest set lidí, krásná atmosféra, super večer,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Sudí v utkání udělil celkem čtrnáct žlutých karet, což by napovídalo o hodně tvrdém zápase. Ale tak to nebylo. „Na můj vkus bylo těch žlutých až moc a divím se, že se netrefil do červené. Ale nebylo to zákeřné utkání. Karty asi seděly, ale kdyby jich sudí rozdal o polovinu méně, nic by se nestalo,“ doplnil M. Grobár.

Poslední podzimní utkání čeká na písecké hráče ve svátečním čtvrtečním dopoledni v Rakovníku. Mohou k němu cestovat s klidnou hlavou a užít si ho. „Jedeme tam, aniž bychom něco museli. Ale jedeme ven, s pokorou. Budeme rádi, když tam urveme nějaký bodík,“ doplnil k poslednímu podzimnímu duelu vedoucí mužstva.