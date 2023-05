/FOTOGALERIE, VIDEO/ Písečtí fotbalisté byli v páteční předehrávce ČFL s posledním Baníkem Sokolov velkým favoritem, mohli učinit důležitý krok za jistotou udržení a potvrdit body s béčkem Dukly.

Písek - Sokolov. | Video: Jan Škrle

FC Písek - Baník Sokolov 0:1 (0:0)

Branky: 55. Krlička. ŽK: 1:1 (Běloušek - Doleček). Rozhodčí: Švagr - Doubrava, Ježek. Diváci: 220.

Píseckým fotbalistům se před vlastními fanoušky na jaře nedaří. To potvrdili i proti poslednímu celku tabulky, který dokázal vytěžit z minima maximum. Domácí se dostali porážkou znovu do problémů.

Tohle je opravdu velké zklamání. Fotbalisté Písku šest zápasů po sobě neprohráli. Každá šňůra jednou končí, že ale Písečtí odevzdají doma všechny body jasně poslednímu Sokolovu, to se tedy nečekalo.

„Tři body, které jsme v minulém utkání vybojovali na hřišti béčka Dukly, jsme nyní zahodili do koše,“ posteskl si zklamaný trenér Písku Milan Nousek. Nic z toho, co Písecké v předchozích zápasech zdobilo, se ve hře nyní neobjevilo. „Něco jsme si řekli, na hřišti to pak ale hráči neplnili. Velmi nás sráží špatné individuální výkony,“ mrzí Nouska.

Utkání rozhodl jediný gól, který v 55. minutě vstřelil sokolovský kapitán Daniel Krlička, který obešel Satrapu a poslal míč do prázdné svatyně. Byla to vlastně jediná střela na domácí bránu. „Předcházel tomu otočený aut, který jsme podle mého názoru měli vhazovat my. Na to se ale nechci vymlouvat, protože ten útok jsme mohli zastavit a nemuselo to dojít až do gólové koncovky,“ říká Milan Nousek.

Domácí byli tentokrát málo nebezpeční a hosté si svůj hubený jednogólový náskok pohlídali. Domácí tým se snažil tlačit do útoku, hra se ale nedařila. Optická převaha Písku tentokrát vyšla vniveč. „Naše akce jsme řešili špatně, nebo jsme je nevyřešili vůbec a skončily na připravené hostující obraně,“ konstatoval písecký kouč, jemuž chyběl distancovaný Kalousek.

Písečtí tak po prohře 0:1 dál zůstávají v nebezpečném sestupovém pásmu. V příštím kole zajíždějí do Prahy k utkání s Admirou.