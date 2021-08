Se šesti body na kontě po třech zápasech mohli jít Písečtí do utkání v klidu. S prvním poločasem však trenéři ani diváci spokojeni být nemohli.. „Celkově se nám první poločas moc nepovedl. Bylo to z naší strany moc profesorské i přesto, že máme v týmu hodně mladé hráče. Za to jsme byli po zásluze potrestáni. Bylo to z ojedinělé střely. Zkrátka první poločas vůbec nevyšel, na přestávku jsme šli za stavu 0:1 a bez vyloučeného Kulíka,“ hodnotil první půli písecký trenér Milan Nousek.

Domácí celek se však v deseti semkl a po změně stran utkání dokonale otočil. „O přestávce jsme se snažili kluky nahecovat. Neměli jsme co ztratit a byli v pozici, kdy jsme potřebovali alespoň vyrovnat. Kluky jsem nabádal, aby do toho dali všechno, zmáčkli se a to oni udělali. K tomu přidali krásné branky, takže spokojenost,“ uvedl ke druhé půli trenér Nousek a doplnil: „V kabině si vzal o přestávce slovo kapitán Běloušek, který načal to nahecování do druhé půle. Je důležité, že hráči jako Běloušek či Koreš dokáží mužstvo nabudit k takovému výkonu.“

Tři body jsou doma, ale podobný průběh utkání trenéři moc nemilují. „Pocit z toho, jak to otáčíme, byl fakt skvělý. Na druhou stranu to nemusím zažívat každý zápas. Chtělo by to i nějaký klidnější, protože dva zápasy jsme vyhráli 2:1, což bylo také složité. Člověk se o výsledek strachuje až do konce. Ale tentokrát to bylo o trochu jednodušší. Když jsme dali třetí gól, tak jsem věřil, že již to dotáhneme do vítězného konce,“ svěřil se s pocity po utkání Milan Nousek.

Hrálo se pod umělým osvětlením. Je to pro hráče trochu nezvyklé, ale Písku to očividně svědčilo. „Pod světly jsme si zatrénovali, takže na to kluci byli připraveni. Atmosféra je úplně jiná a dodá to zápasu šmrnc. Je to i atraktivnější pro diváky. Škoda, že nemůžeme hrát pod světly všechny zápasy,“ doplnil písecký lodivod.

FC Písek – SK Benešov 4:1 (0:1)

Branky: 60. Koreš, 66. Kalousek, 77. Schramhauser, 88. Stejskal – 36. J. Vosáhlo. ŽK: Hrachovec – Tomek, Kalod, Vrňák, O. Vosáhlo. ČK: 45. Kulík (PI). Diváci: 480. Rozhodčí: Kubec – Langmajer, Pálek.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl (84. Petr), Běloušek, Kulík, Pineau (46. Belej)– Pravda (59. Schramhauser), Volf – Kalousek (74. Stejskal), Koreš, Hrachovec – Voráček (84. Mařík).