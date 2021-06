Úvodní plavecká část v Křišťanovickém rybníce na jeden a půl kilometru se stala soubojem dvojice Duvoisinová – Aneta Grabmüllerová. Prachatická rodačka vylézala z vody o pár vteřinek dříve. Za těmito dvěma závodnicemi se vytvořila více než minutová mezera.

Na cyklistické části mistryně světa do 23 let Duvoisinová Anetě Grabmüllerové poodjela a přivezla si do druhého depa velice solidní náskok. Před prachatickou závodnici se ještě dostala Italka Mairhoferová. Pořadím vpřed se však začala prokousávat další česká závodnice Helena Karásková Erbenová a velice dobře si vedla i Jindřiška Zemanová. Otázkou bylo, co se závodnicemi udělá desetikilometrový běh v těžkém terénu v okolí Prachatic.

Švýcarka Duvoisinová svůj náskok nakonec uhájila a doběhla na Velké náměstí v Prachaticích jako první. Skvělým výkonem na běžecké části, kdy předběhla tři elitní soupeřky, si pro druhé místo vystoupala Helena Karásková Erbenová a na třetí místo odsunula mnohem mladší Italku Mairhoferovou. Před Anetu Grabmüllerovou se před branami Prachatic ještě dostala Italka Peronciniová, a tak prachatická závodnice brala skvělé páté místo.

Pořadí: 1. Loanne Duvoisinová 2:52:11,73, 2. Helena Karásková Erbenová (CZE) 2:57:36,68, 3. Sandra Mairhoferová 2:58:14,81, 4. Eleonora Peronciniová (obě ITA) 3:01:28,82, 5. Aneta Grabmüllerová (CZE) 3:02:10,19.