Nový nástupce Nadalovy éry? New York si podmanil osmnáctiletý objev Alcarez

Bum. Prásk. A řecký favorit Stefanos Tsitsipas na US Open překvapivě končí. Spíše než zklamání třetího hráče světa však tribuny sledují velký příběh na straně druhé. Ze hry jej totiž vyřadil teprve osmnáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, který se tak rázem stal novým miláčkem New Yorku. Jeho sláva stoupá a zdá se, že Rafael Nadal brzy předá štafetu do správných rukou.

Carlos Alcaraz | Foto: ČTK/AP/Frank Franklin II