Utkají se dva týmy, které sázejí na bojovnost a týmovost. Co od toho čekáte?

Máte pravdu, že oba týmy mají stejný styl. Ze začátku to bude hodně opatrné, nikdo nebude chtít udělat nějakou zásadní chybu. Myslím, že postoupíme my (úsměv).

Věříte, že budete opět v základní sestavě, stejně jako v osmifinále?

Budu rád, když budu hrát. Ale to je spíš otázka na trenéra.

Byl jste překvapený, že vás trenér Šilhavý upřednostnil v základu před Janktem? Navíc na levém křídle, kde moc nehrajete…

Byl jsem trochu překvapený. Hrozně jsem se těšil, když jsem se to dozvěděl. To levé křídlo mi nevadí, mám zkušenosti ze Slavie, trenér Trpišovský mě tam občas staví. Nemám úkoly klasického křídla, mám se stahovat i do středu, abych tam pomáhal. Myslím si, že nám to pomohlo. Jeli jsme úplně na krev, nechtěli jsme je do ničeho pustit. To se povedlo.

Jak jste si zápas s Nizozemskem užil? Hrálo se na vyprodaném stadionu a hnalo vás sedm tisíc Čechů.

Obrovsky jsem si to užil. Ta atmosféra byla úplně skvělá. Konečně to připomínalo to pravé Euro. Stadion byl plný, bylo to opravdu skvělé.

Zato teď se potrmácíte do Baku, kde moc českých fanoušků nebude…

Je to nešťastné. Letět takovou dálku a pak tam hrát skoro před prázdným stadionem. Ještě když jsme zažili tu atmosféru v Budapešti… Všichni jsme z toho smutní a zklamaní, ale tak to je a nedá se nic dělat.

Letošní Euro je hodně o cestování. Jak snášíte dlouhé přelety?

Musím říct, že nejsem nadšencem těch přeletů. Ale chápu, že za téhle covidové situace to jinak nejde. Mají to tak i ostatní týmy, jsme na tom všichni stejně.

Jak si krátíte čas v letadle?

Doteď ty přelety nebyly tak dlouhé. Bylo to kolem dvou hodin. To je dobrý, pustím si film a cesta rychle uteče. Do Baku to bude horší, teď si dám dva filmy (smích).

Útočník Schick by se mohl stát nejlepším střelcem Eura. Bavíte se o tom?

Extra to neprobíráme, ale všichni bychom chtěli, aby Páťa tu Zlatou kopačku měl. Uděláme všechno pro to, aby získal tohle individuální ocenění.