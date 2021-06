S velkým napětím budou v pátek 18. 6. 2021 usedat před obrazovky televizorů fotbalové fanynky a fanoušci. Skvěle zahájené fotbalové mistrovství Evropy bude pokračovat pro Českou reprezentaci zápasem s Chorvatskem. A pouhý bod může znamenat postup ze skupiny.

Na sledování utkání se chystá například bývalý kanonýr budějovického Dynama Ladislav Novák. "Bude to těžký," hodnotí soupeře, ale šance vidí vyrovnané. "Myslím si, že bychom mohli uhrát remízu. Bod, ten nám stačí k postupu," říká Ladislav Novák a tipuje výsledek 2:2. Na mistrovství se dívá nejen na zápasy Čechů, nesleduje ale vše. "Spíš kvalitnější mančafty," dodává někdejší útočník a pro Deník ohodnotil i výjimečný gól Patrika Schicka. "Trefit ten gól, to byla nádhera," zdůrazňuje Ladislav Novák s tím, že šlo nejen o výjimečně dalekonosnou střelu skoro přes půl hřiště. "Dal tomu i faleš," oceňuje bývalý kanonýr, že míč se do branky stočil obloukem, takže pro brankáře byl mimo dosah. Gól hodnotí Ladislav Novák kvůli tomu i víc, než třeba slavné trefy Antonína Panenky nebo Karla Poborského, které se také staly legendárními.

V časech aktivního působení bývalého hráče by se ale diváci zřejmě podobné střely dočkávali těžko. "Dřív to nešlo. Ty míče byly úplně jiné. Dnes, když to sedne a hráč se do toho opře, dokopne přes celou půlku. My měli míče ještě šněrovací, těžší. Tyhle míče, to je nádhera," dodává Ladislav Novák, ale nesnižuje tím nijak ránu Patrika Schicka a připojuje, že takový gól zůstane v paměti hráči celý život.

Na zápas české reprezentace se chce dívat i předseda TJ Jiskra Strmilov Vlastimil Lehejček. Musí ale volit mezi dvěma fotbalovými nabídkami. "U nás hrají chlapi přípravný zápas. Uvidím, jestli stihnu jedno nebo druhé," řekl Deníku Vlastimil Lehejček. "Asi se spíš podívám na tu reprezentaci," dodal předseda strmilovských sportovců. A k utkání se Skoty dodal, že se díval, byl rád, že měl čas. "Nasazení tam bylo. Oba góly byly pěkné. Ten Schickův, to byla rarita," zhodnotil s úsměvem utkání.

Na každý zápas mistrovství se zatím díval velký sportovní fanoušek Jan Žemlička z Písku. "Mám čas," říká Jan Žemlička a k české reprezentaci doplňuje, že lepší výběr až na několik hráčů, kteří jsou mimo hru kvůli zranění či disciplinárnímu trestu, by se dal těžko dát dohromady. Jen by přidal brankáře ze Slavie, protože v zadních řadách je celá řada hráčů z tohoto klubu. Výkon Vaclíka v brance ovšem Jan Žemlička oceňuje v zápase se Skoty jako výborný. Celkově reprezentaci dost věří. "Zatím to vypadá, že do čtvrtfinále bychom mohli dojít," říká fanoušek, který má i tip na vítěze mistrovství - Itálii. "Nejen kvůli tomu, že dvakrát vyhrála. Má dobrý mančaft, podle mě je to favorit na titul," říká Jan Žemlička.

Zatím všechny zápasy viděl i František Dibitanzl z Vyššího Brodu, mimo jiné dlouholetý fotbalový rozhodčí. "Jako důchodce mám čas. Byl jsem zvědavý na náš nároďák, fantastický byli Schick a brankář, vítězství se bere. Z toho Schicka jsem byl hotovej," říká František Dibitanzl, ale v komentáři k celkovému projevu týmu je zdrženlivější a dodává, že herní projev mužstva zatím podle něj není nic moc. "Obranu máme slabou, a my jsme vždycky měli stopery fantastický," míní František Dibitanzl.

Je ale zdrženlivý v hodnocení celého mistrovství, i když se na něj těšil. "Zatím mě to mistrovství fotbalově neuchvátilo. Ve hře je moc taktiky. Favorité jsou Francie a Itálie. Jsem zvědavej na naše s Chorvatskem. Jejich špičkoví hráči zestárli, už nemá Chorvatsko takovou sílu. Ale bojím se toho. Uvidíme. Musí se nám dařit," zdůraznil František Dibitanzl.

Jako rozhodčí si pak posteskl, že se příliš podle jeho názoru využívá video při rozhodování a v nadsázce dodal, že dnes může pískat stará babička, podle toho, co jí sdělí od videa. Což je nebezpečné podle Františka Dibitanzla třeba kvůli tomu, že se nechávají dohrát akce, které by se dříve hned odpískaly, a zatím může dojít zbytečně ke zranění hráče.

V Táboře se bude sledovat utkání i z chorvatského pohledu v restauraci Smíchov 1869. Nad podnikem od začátku mistrovství vlaje chorvatská vlajka. Třeba i na státní svátky Chorvatska ji vyvěšuje Ivan Ivica Dujmovič, majitel restaurace. "Vždycky vyvěšuji vlajku. U nás doma je takový zvyk," vysvětluje Ivan Ivica Dujmovič. U televizních obrazovek tu budou fandit zemi, která je oblíbenou turistickou destinací Čechů, i další rodilí Chorvaté. "Přijedou z Prahy, z Brna, z Českého Krumlova," vypočítává majitel chorvatské restaurace. Pro hosty má připravené i pivní překvapení. A pokud tým jeho země postoupí ze skupiny, chystá i promítání zápasů venku před restaurací.

Zápas České republiky s Chorvatskem začíná v pátek 18. 6. od 18 hodin.