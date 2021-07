Probuzení! Vikingové opět válčí a sní o zopakování slavného triumfu

Už je to již více než devětadvacet let, co se fotbalistům Dánska povedl historický majstrštyk. Tehdy v roce 1992 překvapivě ovládli evropský šampionát ve Švédsku a šokovali celý svět. Od té doby však panuje na severu prapodivné ticho. Jedna generace střídá druhou, ale stále se nedaří najít recept na vítěznou vlnu.

Trenér Dánska Kasper Hjulmand. | Foto: ČTK