„Aktuálně máme 120 předběžných zájemců, kteří chtějí jet podpořit repre na čtvrtfinálový zápas do Baku. Minimální počet zájemců pro uskutečnění letu je 150 fanoušků. To dáme!“ burcoval fanklub reprezentace na Twitteru.

Ve středu odpoledne pak dorazila dobrá zpráva. „Pro uskutečnění fanouškovského letu do Baku je aktuálně dostatek zájemců, zhruba 300,“ oznámili zástupci fanklubu. Zájemci ještě musejí přihlášku závazně potvrdit.

Předběžná cena je od 13 550 Kč do 16 220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla. „Celková cena bude rozdělena mezi všechny pasažéry rovným dílem. Nejedná se o oficiální zájezd, ale společný let, který si organizují fanoušci,“ uvedl fanklub. Odletět z Prahy by se mělo v pátek ve 14:00, zpáteční let z Ázerbájdžánu je naplánovaný na neděli v 10:00.

Takzvané storíčko sdílel na svém Instagramu Egon Vůch, který také nabízel možnost soukromého letu na sobotní čtvrtfinálový zápas do Baku.

⚠️✈️Pro uskutečnění fanouškovského letu do Baku je aktuálně dostatek zájemců (cca 300). Prosíme zájemce, aby zaslali své závazné přihlášení na letdobaku@gmail.com.

ℹ️ Pokud jste zájem zatím nepotvrdili, vaše místa budou k dispozici ostatním. Uzávěrka přihlášek je dnes ve 20:00. pic.twitter.com/4if1rn0gCJ — Fanklub repre (@fanklubrepre) June 30, 2021

Letadlo pro partnery svazu

Speciální letadlo vypraví i FAČR. V jednom stroji přímo s národním mužstvem partneři asociace cestovat nemohou, protože tým je kvůli koronavirové situaci po celý šampionát v takzvané bublině.

„My tam vysíláme letadlo, kde samozřejmě budou i partneři. Co se týče partnerů, bude to v desítkách. My bychom byli samozřejmě nejraději, kdyby ten kontingent fanoušků, co byl v Budapešti, mohl i do Baku," přiznal šéf FAČR Petr Fousek.

V úterý v poledne začal na portálu UEFA předprodej vstupenek na zápas pro členy fanklubu. Každý fanoušek si může na čtvrtfinále stejně jako na osmifinále pořídit maximálně čtyři vstupenky. Lístky se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 75 eur (1913 korun) do 225 eur (5738 korun).

Vzhledem k pandemii je v Baku omezena kapacita na polovinu a do hlediště Olympijského stadionu může 31 tisíc diváků. Čeští fanoušci, kteří chtějí podpořit reprezentaci přímo v Baku, budou potřebovat kromě vstupenky, vízum, negativní PCR test, certifikát o kompletním očkování nebo certifikát o prodělané nemoci COVID-19. Pro odlet z Ázerbájdžánu je potřeba negativní PCR test a po návratu do Čech je nutná izolace.

Mimochodem, Dánové do domácí karantény nemusejí. Fanklub severského soupeře již avizoval, že do Baku organizovaně vypraví 1000 fanoušků.