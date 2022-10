Mimo to bude ještě každé domácnosti odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie ve výši 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. „Příspěvky z úsporného tarifu jsme úspěšně nahráli na zákaznické účty všech zákazníků, kteří mají na tuto podporu nárok,“ ohlásila například už na konci minulého týdne společnost Pražská energetika.

Úsporný tarif přehledně: Vláda konečně zveřejnila konkrétní částky

Energetické společnosti tak příspěvek zohlednily automaticky. Třeba společnost E.ON uvedla, že ti, kteří platí zálohy přes SIPO, nemusejí měsíční předpis vůbec dostat nebo jen na menší částku, než zákazník obvykle dostává. „Podobné je to v případě inkasa. Platby, které úplně pokryje státní příspěvek, si z vašeho účtu nestrhneme,“ informoval své zákazníky E.ON.

Trochu jiná situace je v případě, že zákazníci platí zálohy převodem z účtu nebo složenkou. Tito zákazníci uvidí státní příspěvek až na faktuře jako mimořádnou zálohu.

Vláda původně schválila i státní příspěvek na rok 2023. Ten ale nakonec zrušila a místo toho schválila zastropování cen energií. „Bude platit po celý rok 2023, s tím, že nařízení nám umožní toto období případně prodloužit,“ oznámil po jednání vlády na začátku října Síkela.

ČEZ zálohy nastaví už od listopadu

Opatření sice bude platit až od první ledna příštího roku, ale dodavatelé energií jej budou muset na zálohách upravit už 30 dnů po vyhlášení cenového stropu. „Začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu je u úsporného tarifu,“ doplnil ministr.

Společnost ČEZ už proto minulý týden oznámila, že začne zálohy nastavovat už od listopadu. Proto své zákazníky požádala, aby si udělali samoodečet elektroměrunebo plynoměru, který pak zadají do příslušného formuláře na internetu. Odběratele k tomu začala vyzývat pomocí SMS zpráv. „K co nejlepšímu nastavení záloh je dobré mít také co nejlepší data o aktuální spotřebě zákazníků. S tím nám nejvíce pomohou sami zákazníci, pokud nám pošlou svůj samoodečet,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Další zákazníky začne ČEZ s podobnou prosbou oslovovat později.

Zastropování cen energií: Přehled, s jakou pomocí mohou domácnosti nově počítat

Vláda u elektřiny stanovila cenový strop na 6050 korun za megawatthodinu včetně DPH. Současná cena se přitom podle společnosti Innogy pohybuje výrazně nad touto hladinou, když dosahuje částky asi 18 150 korun za megawatthodinu. U plynu pak vláda stanovila strop na 3025 korun za megawatthodinu včetně DPH. Aktuální ceny se pohybují na úrovni 4840 korun za megawatthodinu. „Zastropování cen a s ním spojená úprava záloh proběhne automaticky. Aktuálně vše intenzivně zpracováváme a připravujeme,“ doplnila Innogy.

Kadlec podle serveru SeznamZprávy očekává, že většina zákazníků na cenový strop narazí. U elektřiny se tak ceny zvýší asi o 60 procent a u plynu o 68 procent. „Mají totiž sjednaný produkt na dobu neurčitou, u nějž se naposledy zdražovalo loni v prosinci. Náraz na strop však čeká i odběratele, kterým končí fixace, vysvětlil.