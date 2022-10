Pozor na dodavatele energií. Zkoušejí měnit smlouvy a zdražit

Podbořanská oktáva je menší kolektiv, kde do fondu na maturitní ples přispívá pouze jedenáct studentů. „S fondem vycházíme jen tak tak. Ve třídě je nás jedenáct platících. Náš rozpočet nebyl od začátku nějak velký a museli jsme šetřit, na čem se dalo. Dost nám s tím pomáhají sponzorské dary,“ připouští Šindelář. Jenže těch ubylo. S inflací a drahotou se potýká celá společnost, včetně podnikatelů. „V porovnání s minulými ročníky si myslíme, že je v této době najít sponzory rozhodně těžší. Stává se nám, že firmy, které sponzorovaly minulé plesy naší školy, nás letos odmítly,“ potvrzuje maturant.

Ceny pronájmů společenských sálů a salónků stouply po celé České republice. Deník zjišťoval situaci ve dvou desítkách měst napříč republikou. Kulturní střediska se shodují, že zvýšené účty za energie nejsou jediným faktorem, který cenu pronájmu pro maturanty zdražuje. „Od minulého roku se zvyšují také náklady na personál, což inflace jen umocnila. Zaměstnavatelé si musí zaměstnanců vážit a reagovat na zvyšování platů i životních nákladů, očekáváme proto, že náklady porostou i v příštím roce,“ říká ředitel společnosti Metropol v Českých Budějovicích Petr Holba.

Podle manažera a vedoucího produkce kulturního domu v Kladně Michala Muláčka se pronájmy pro maturanty meziročně zvýšily v řádech desítek procent. „Bohužel se to šplhá k hranici dvaceti procent,“ vypočítává. Některá zařízení ponechala ceny za pronájem stejné, protože jsou pro rok dané usnesením města, s pokrytím vyšších nákladů na provoz proto musí bojovat jinak.

Centrum kultury v Písku ceník pronájmu hlavních prostor nezměnilo, zvýšené provozní náklady se ale snaží kompenzovat navýšením poplatku za využívání šaten a dalších prostor na přípravu plesu. „Oproti loňsku je účet za maturitní pes vyšší v řádech tisíců korun,“ vysvětluje Barbora Fuková, která má pronájmy na starost.

Ohánět se studenti umějí, v záloze čekají rodiče

Maturitní třídy financují plesy obvykle ze sponzorských darů a také fondu, do kterého přispívají zpravidla od prvního ročníku střední školy. S praktickou přípravou jim pomáhají i různé agentury. Mezi největší patří PROmaturak.cz, která organizuje také soutěž Třída roku, ve které mohou maturanti získat hodnotné ceny a ulevit tak maturitnímu rozpočtu

Že by ale spoléhali letos středoškoláci jen na zázraky shůry, potvrdit nemůže. „Jde o životní událost a maturanti ji většinou chtějí mít, ať to stojí, co to stojí,“ přibližuje člen týmu PROmaturak.cz Dan Beránek. „Maturanti jsou rádi za každý dar a slevu, ale umí si poradit i sami. Náklady sníží navýšením ceny vstupenek, větším objemem tomboly,“ vyjmenovává možnosti. Že by se letos maturanti více uskromnili, než v minulých letech, neočekává. „Náklady na maturitní ples se pohybují v řádu stovek tisíců korun, Ač je to nepříjemné, nebudou ceny za zvýšené pronájmy ve srovnání se zbytkem rozpočtu tak velkou položkou, že by kvůli němu musely třídy plesy rušit,“ doplňuje Beránek.

K tomu, že by třídy plesy rušily nebo se spojovalo více tříd na jednu akci, dle sdělení kulturních středisek dochází zatím skutečně jen v ojedinělých případech. „Je to záležitost jen těch skutečně malých tříd, kde na to nestačí fond,“ poznamenává ředitel českobudějovického Metropolu Holba.

Některým třídám pomáhá i pocovidový hlad po kultuře. „Všichni jsou rádi, že po dvou letech to mohou oslavit s plnou parádou. Maturantům vypomáhají s těmi vyššími náklady i rodiče, kteří se semknou a děti finančně podpoří,“ dodává Michal Muláček.