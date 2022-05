Nicméně stále je ve hře projekt splavnění Odry přes polskou hranici do Ostravy. Nebo jen do Bohumína? Jak moc je podle vás tato „okleštěná“ varianta reálná?

Ano, tento jediný úsek splavnění Odry zůstává údajně v plánu. Osobně si myslím, že ani tento projekt nikdy nebude realizován, schází zhruba šedesát kilometrů na území Polska a u nás jej nikdo nechce na svém území. Pro Bohumín je ale důležité, aby územní ochrana zmizela z územního plánu, protože varianta přes chráněné meandry Odry je nereálná.

Pokud by se skutečně projekt realizoval, co by to pro Bohumín znamenalo? Přineslo by to městu nějaký prospěch, anebo by to pouze bolelo bez jakýchkoliv hmatatelných pozitiv?

Jedinou reálnou možností je obejít meandry polským územím. Pak by to znamenalo demolici stávajících mostů do Polska. Pozitiva nejsou žádná. Reálnější je ukončit splavnost v Polsku, tam je k tomu i místo, a také to chtějí. Ale pak by nešlo o mezinárodní projekt. A jde o evropské dotace…

Ostravský primátor Tomáš Macura už loni deklaroval směrem k vládě, že Ostrava s obří stavbou kanálu Dunaj - Odra – Labe (D-O-L), ani se splavněním Odry do Ostravy nesouhlasí. Tak proč je tedy kolem toho takový humbuk, když na české straně asi nikdo splavnění nechce?

Nesouhlasí-li Ostrava, pak není co řešit. Jinde přístav být nemůže. Usmívám se, když krajští politici říkají, že by mohl být někde v polích za Bohumínem. 200 metrů za hranicí s Polskem začíná také Ostrava. Hranice Bohumína a Ostravy jde v polovině řeky. Na území Bohumína je chráněné území, kde nepovolí ani cyklostezku. Neodbornost či neznalost reality mne zaráží.

Existuje nějaká alternativa splavnění, kdy by řeka byla splavná pro nákladní lodě pouze na území Polska, odkud by se případně náklad dal vozit přes hranici po železnici případně po silnici?

To je nejlogičtější řešení. Přístav za hranicí, obchvatem k dálnici a dále po ní. Ale problémem je, že by to asi Evropa nepovažovala za mezinárodní projekt. A o peníze jde především, že?

Server iDNES vás minulý týden citoval následovně: „V aktuálně zpracovávaném strategickém plánu rozvoje města Bohumína do roku 2030 vnímáme splavnění Odry jako hrozbu.“ Co jste onou hrozbou myslel?

Tou hrozbou je, že nezmizí zábor území kolem meandrů na našem území. A ještě jedna perlička na závěr - někteří říkají, že by se sem mohl vozit plyn. No tak za 20 let? To nám asi aktuální krizi nevyřeší, že?