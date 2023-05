První z útoků zaznamenal chovatel v Cotkytli. V noci z pátku 21. na sobotu 22. roztrhala šelma v místní části Království jednu ovci, druhou odtáhla. „Stalo se to o víkendu. Našli jsme to ráno, vlci chodí v noci. Stržené byly dva kusy. Byly sežrané, zůstaly jen zbytky,“ řekl Deníku majitel ovcí. Redaktor s ním osobně mluvil, své jméno ale muž nechtěl zveřejňovat.

Že za útokem nemohl být pes, si je chovatel zcela jistý. „Pes to určitě nebyl, byla to smečka. Mám druh ovcí, které pes chytit nemůže a jeden už vůbec ne. Kamerunské ovce jsou hodně rychlé a hbité, protože jsou zvyklé šplhat po kopcích. Pes, ani jeden vlk by ji nechytil,“ je přesvědčený muž.

Zbytek ovcí odvezl pryč. „Neuděláte s tím vůbec nic. Vlk je chráněný, musíme čekat, až odejdou. Je to smutné, ale bohužel je to tak,“ konstatoval muž.

O několik dnů později útočila šelma v sousední vesnici. Josef Indra ze Strážné choval ovce sedmnáct let. V minulých dnech o tři přišel. „Dvě byly zakouslé v hrtanu a jedna úplně sežraná. Dvě ovce mi zbyly, schoval jsem je,“ říká muž, který se nyní snaží uplatit vzniklou škodu. Podobné útoky místní nepamatují. „Nevím, že by se tady někdy něco takového stalo,“ poznamenal Indra.

Zaútočil zdivočelý pes?



Starosta Cotkytle Lukáš Vávra řekl, že šelmu při útocích nikdo neviděl. Nelze tak s jistotou říct, zda se jedná o zdivočelého psa, československého vlčáka (plemeno vzniklé křížením německého ovčáka a karpatského vlka, pozn. red.), nebo přímo vlka.

„Podle jeho chování a lovu to ale odpovídá vlkovi. Mezi myslivci se říká, že se měl oddělit ze smečky, která je u Červené Vody, a řádí tady u nás. Ve středu navečer byl slyšet štěkot a vytí z lesa v části Janoušov. Asi tam je, protože vedle je zemědělec, který tam má pár ovcí za ohradou. Možná na ně někde z lesa číhal. Pak jsme tam byli v lese sázet stromky, možná jsme ho vyplašili,“ dodal.

Vlk se měl v kraji pod Lázkem objevovat už dříve, myslivci ho měli zachyceného na fotopastech. Vždy se jeho výskyt obešel beze škod. „Údajně už to není tak plaché zvíře, prý i koukal na dřevaře v lese. Někde tam měl postávat nebo sedět na louce a koukat na ně. Asi to nebude úplně pravý vlk. Buď je malinko šlechtěný, neumím si to vysvětlit,“ zauvažoval starosta.

Existuje však i očité svědectví. Jeden z místních viděl přes den po pastvinách běžet zvíře. „Myslel si, že je to zaběhlý pes, tak to neřešil. Až se týden na to objevil případ rozsápaných ovcí, tak si to s tím všichni dali do souvislosti,“ uzavřel starosta.

Návrat vlků do Česka

Vlci se do České republiky v poslední době vrací. Velmi aktivní jsou na Broumovsku, v nedávné době lidé vlky natočili na Javornicku nebo u České Vsi na Jesenicku.