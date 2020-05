„Tiskneme etikety na víno, naši zákazníci jsou vinaři. Velmi dobře víme, co prožívají, a také víme, že koronavirus má dopad na jejich byznys. Protože neumíme nic jiného než tisknout, rozhodli jsme se natisknout samolepky, které si vinaři mohou lepit na své kartony s vínem,“ zdůvodnila Hotařová.

Vinaři tak šíří jednoduchý vzkaz a povědomí směrem k veřejnost. A to, že je třeba podporovat tuzemskou produkci nad dovozem. „Nechceme na tom vydělávat, nestojíme o publicitu. Pracovali jsme dnem i nocí. Dali jsme do toho srdce na pomoc regionu,“ přiblížila autorka nápadu.

Iniciativu To si vypijeme podpořilo za krátkou dobu jejího působení již více než sto dvacet vinařství v celé republice. V prezentačním videu se v závěru s hláškou Hergot, to je dobrý! objevil i rakvický vinař Miloš Michlovský. „Rozhodně to vítám. Myslím ale, že tuzemskou produkci, a nejen tu od vinařů, je třeba systematicky podporovat neustále. Pozornost bychom měli soustředit na to, co nám roste kolem komína. Ať už jde o cokoli. Možná, že muselo přijít toto krizové období, abychom si to uvědomili,“ zdůraznil Michlovský.

Nápadu fandí i Lenka Cimbálková ze Židlochovic na Brněnsku. "Myslím, že jde o fajn iniciativu. My s manželem tedy podporujeme místní moravské vinaře pořád, ani nemusí být korona," zmínila Cimbálková.