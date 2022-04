„Viděli jsme statek na fotkách realitky a zalíbil se nám. Vždycky jsme chtěli mít nějaký statek nebo stodolu a pořádat tam svatby. Zároveň nás mrzí, jak se zachází s některými památkami, a tak jsme se rozhodli jednu zachránit. Areál v Postoloprtech s nádhernou sýpkou se nám tehdy zalíbil, zaujal nás, a tak jsme se pro něj rychle rozhodli,“ vypráví Konopáč.

Dům, který nepřehlédnete. Slamák z Davle je hitem i vzorem nového bydlení

První sen, svatební stodolu, už se manželům podařilo zrealizovat. „Zájem je, svatebčané k nám jezdí z celé republiky,“ potvrzuje řemeslník, stavbyvedoucí, zedník, truhlář, sedlák a manažer v jedné osobě.

Lidé stále častěji vyhledávají prostory, kde by mohli uspořádat svatbu v rustikálním či vesnickém stylu. A tak projekt La Stoda, jak se svatební stodola s tanečním parketem uprostřed jmenuje, přitahuje více a více zájemců. Stále více snoubenců prochází pod schwarzenberským erbem s letopočtem 1770 na bráně statku. A proč La Stoda? Nejsou to přeházená písmenka ze slova stodola, jak by se mohlo zdát, název odkazuje na svatební cestu manželů po Norsku. Norské slovo stoda totiž znamená stálost.

V areálu snoubenci najdou prostory pro přípravu, nevěsta a družičky se tam mohou nachystat ve vkusně upravených prostorách, vzniká tam i ubytování a další zázemí. Právě další rozvoj svatební stodoly je nyní jedním z dalších cílů.

Areál si oblíbili zahraniční filmaři

Areál si oblíbili také zahraniční filmaři. Už se tam natáčely záběry do tří filmů. Nejprve pro snímek Na západní frontě klid, naposledy si ho vybrala produkce projektu Extraction 2. Pro Netflix tam tak vznikaly scény do snímku, kde hraje také Chris Hemsworth, mimojiné představitel Thora.

Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý

A co dál? Jak bude jednou statek vypadat? Práce je tam ještě mnoho. „Chceme, aby to tady jednou žilo. Aby to bylo veřejně přístupné. Svatby, ubytování, restaurace, catering pro svatby, kulturní akce, možná galerie, takové kulturní centrum, wellness hotel. Nápadů je hodně. A kdy to bude? To se neodvážím říct, je to daleká budoucnost. Ale je třeba mít cíl,“ zasní se Konopáč.

Je uznávaným profesionálním fotografem. Před jeho objektivem stála řada celebrit, včetně třeba Xindla X, Richarda Krajča, Ondřeje Rumla, Marka Ztraceného a dalších. Ale také politiků a významných osobností veřejného života, fotil i pro řadu časopisů. Jeho manželka je lékárnicí a maminkou. „Prostě jsme se pro tuto cestu rozhodli. Není to kratochvíle, ale cesta, kterou jsme se vydali. A baví nás to,“ vysvětluje Dalibor Konopáč.

Opuštěný statek v Žatci se zásadně promění. Nový majitel chystá rekonstrukci

Zatím vše financují ze svých úspor a peněz z jiných činností, po částech, jak jim možnosti dovolí. Většinou z výdělku z fotografování a pronájmu jiných nemovitostí. Jednou by ale projekt měl být soběstačný. Dostali prozatím jedinou dotaci 300 tisíc korun na obnovu části střechy. V této budově by jednou mělo být také ubytování. Náklady na opravy jsou ale obrovské, objekt je navíc památkově chráněný, odhady se pohybují ve stovkách milionů.

Jen s pomocí přátel a brigádníků

Obnova postupuje pomalu také proto, že ji Konopáčovi dělají sami, s pomocí přátel a pár brigádníků. Žádné stavební firmy. Ale pracuje se tam pořád, každý den. V Postoloprtech už dokonce bydlí, prodali svůj pražský byt a na statku jsou neustále. Kdyby se chtěl někdo přidat dobrovolně na brigádu, určitě může, ve dvoře ho rádi uvidí.

„Když jsme to koupili, bylo to ve stavu, že kdyby to nebyla památka, tak už to dávno někdo zboural. Byla to ruina a stále v některých částech pořád je, těch děravých míst je pořád hodně. Bylo to na spadnutí, ale snažíme se vše pomalu přetvářet. Je to obrovský areál, 17 objektů, pracujeme takřka na všech. Začalo se na střechách a postupně pokračujeme. Vše se snažíme zachránit,“ říká Konopáč. V dalších letech plánují manželé opravit všechny budovy včetně největší sýpky.

Kdysi tam hospodařil předek herečky Maciuchové. Luční mlýn opravují nadšenci

Bývalý knížecí schwarzenberský hospodářský dvůr začalo po 2. světové válce užívat družstvo. To ale budovy příliš neudržovalo. Od 90. let minulého století byl pak areál prázdný, chodilo se tam hodně krást a dlouhá léta jen chátral. Jen odpadu odvezli Konopáčovi přes 700 tun. Aktuálně například opravují některé střechy po velkém větru. Dělají úpravy v jednom ze stavení, pracuje se také na kompletní opravě střechy a krovů na další z obřích budov.

Řešit musí také propadlou klenbu, která zasypala přízemí v jednom z objektů.

Dalibor Konopáč se tam zasní a plánuje tam vytvořit krásnou recepci. Je radost poslouchat jeho odvážné sny a plány. „Ačkoli to třeba na první pohled nevypadá, pracujeme tady pořád. Aktuálně třeba na šesti budovách. Obrovské množství práce se udělalo uvnitř areálu, snažíme se vše dělat postupně,“ líčí mladý muž.

Součástí areálu je také velká sýpka. Tam by už brzy mohly probíhat kulturní akce, či být vystavené fotografie. Ožívat mají i další budovy. „Rozhodli jsme se pro to, tak chceme pokračovat a jednou to dokončit,“ dodává Dalibor Konopáč.