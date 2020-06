Primátor Teplic Hanza získal v prvním kole 29,73 % hlasů a ředitel teplického gymnázia Bergman 22,15 % hlasů. Oba postupují do druhého kola. Třetí "nepostupovou" příčku obsadil hejtman Ústeckého kraj Oldřich Bubeníček. Volební účast v první kole byla 15,79 %.

„S výsledkem jsem spokojený. Velmi mile mě to překvapilo. Podařilo se mi vyhrát i v některých obcích mimo Teplice. Je to odměna za práci, kterou dělám. V druhém kole jsem připravený ještě více zabojovat,“ uvedl Hynek Hanza v sobotu odpoledne po sečtení všech výsledků. Jak to dopadne, sledoval u kávy ve své kanceláři na magistrátu, kde má improvizovaný volební štáb.

"Gratuluji všem ostatním kandidátům k jejich výsledku a děkuji jim za fér kampaň," dodal Hanza a vyzval voliče, aby přišli k volbám i příští víkend. "Pro potvrzení vaší volby je třeba ji ještě jednou zopakovat příští pátek 12. a sobotu 13. června, protože hlasy z prvního kola se do celkového výsledku nezapočítávají."

Hynek Hanza (ODS)- 29,73%

Zdeněk Bergman (SEN 21) – 22,15%

Oldřich Bubeníček (KSČM) – 16,36%

Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)– 9,78%

Jana Syslová (STAN)– 6,72%

Zbyněk Šimbera (ČSSD)– 5,82%

Bohumil Ježek (SPD)– 4,87%

Zdeněk Pešek (TRIKOLÓRA) – 3,51%

Evžen Freimann (ROZUMNÍ)– 1.01%

Spokojený je také Zdeněk Bergman. „Pro mě to je lepší výsledek než v souboji před rokem a půl. Do druhého kola vidím své šance velmi nadějně. Jdu do toho samozřejmě s tím, abych to vyhrál. Budu se teď snažit získat co největší podporu od voličů kandidátů, kteří v prvním kole neuspěli,“ komentoval výsledek druhý postupující.

Sčítání hlasů trvalo dvě hodiny

První kolo senátní volby bylo bez konfliktů. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky byly sečtené za dvě hodiny, což je relativně brzo.

Jako první měli podle zveřejněných údajů na volebním portále volby.cz spočítané hlasy v Lahošti, kde přišlo vhodit do urny svůj hlas během dvou dnů 83 místních obyvatel. Volební účast byla 15,43 procenta. Nejvíce přízně tam získal Zbyněk Šimbera, starosta ze sousedního Duchcova. "Děkuji všem voličům, kteří mi dali hlas, a to jak těm z Duchcova, tak z jiných částí okresu. Vítězovi prvního kola gratuluji," sdělil starosta Šimbera.

Rychle spočítáno měli například také v Měrunicích, v malé obci na okraji teplického okresu. Do volební místnosti tam přišlo svůj hlas odevzdat 40 lidí ze seznamu voličů čítajícího 264 jmen. Z devíti kandidátů hlasy získalo pouze pět. Zvítězil tam Hynek Hanza před Janou Syslovou.

Problémové nebylo sčítání ani v Lukově, další malé obci na Bílinsku. Do hodiny už výsledky z této obce visely na volebním portálu. Lukov měl relativně vysokou volební účast, přišlo 35 procent voličů. Rozdaly si to tam dvě ženy v devítičlenném kandidátském poli. Lidé totiž nejvíce důvěry dali Janě Syslové a Zuzaně Schwarz Bařtipánové, přičemž starostka Bíliny měla přeci jen o pár procent navrch (35,89 ku 33,33 procent hlasů).

Postupně se přidávaly další výsledky z 34 měst a obcí na Teplicku. Jana Syslová nepropadla ve své baště, kde bydlí. Hrobčice, ve kterých dělá starostku, ji podržely. Od místních získala naprostou převahu 67,26%. Spokojená je i s výsledkem v rámci celého okresu. "V celkovém pořadí jsem skončila pátá z devíti, takže zlatý střed. Na holku z vesnice je to velmi dobrý výsledek," usmála se Jana Syslová. "Postupujícím do druhého kola gratuluji," dodala.

Mezi poraženými skončil i Zdeněk Pešek. Získal 3,51 % hlasů. "Vážím si každého z vás, kdo mi dal hlas. Gratulace vítězům," reagoval po skončení voleb Pešek. Oldřich Bubeníček už přes sečtením výsledků říkal, že pokud mu to nevyjde, vezme to jako další zkušenost. "Život tím nekončí," uvedl. Prostřednictvím své facebookové stránky poděkoval voličům za hlasy. V rozhovoru pro Deník už před časem avizoval, že nebude v krajských volbách v říjnu znovu kandidovat na hejtmana. Chce se naplno věnovat rodině.

Volební účast byla téměř 16 %, což je velmi slabé. K volební urně nešel například nezaměstnaný čtyřicátník Marek z Teplic. "Senát mě vůbec nezajímá, o politiku se celkově příliš nestarám. Neznal jsem ani ta jména. Snad Bubeníčka s Hanzou trochu," podotkl v sobotu večer u stolu v hospodě. Místo k volebním urnám zamířil s rybářskými pruty k vodě. Nezúčastní se prý ani druhého kola.

Dalo by se říci, že čím menší obec, tím rychlejší sčítání hlasů. U měst to bylo zhruba nastejno. Nejpozději měli výsledky sečtené v Dubí. Postupivší Hynek Hanza vyhrál volby například v Bořislavi, Bystřanech nebo Kladrubech. Prvenství získal také ve svých domovských Teplicích. Zdeněk Bergman dostal největší důvěru ze všech devíti kandidátů například na Moldavě, v Kostomlatech nebo také ve Bžanech, kde se v části Mošnov před 60 lety narodil a dodnes tam má svoji rodinu. "Bžany a také nedaleké Kostomlaty jsou moje srdeční záležitost. A jsem moc rád, že všichni milí lidé, které jsem tu potkal, to cítí stejně," je potěšený Bergman.

Jak se hlasovalo po jednotlivých městech a obcích v okrese (číselné údaje jsou v procentech):

Bílina - volební účast 12,93

Oldřich Bubeníček - 30,31

Zuzana Schwarz Bařtipánová- 18,24

Hynek Hanza- 15,35

Jana Syslová - 11,6

Zdeněk Bergman- 11,2

Bohumil Ježek - 7,31

Zdeněk Pešek - 3,55

Zbyněk Šimbera- 1,47

Evžen Freimann - 0,93

Bořislav - volební účast 24,62

Hynek Hanza - 37,5

Zdeněk Bergman - 28,75

Oldřich Bubeníček - 15

Zuzana Schwarz Bařtipánová - 7,5

Jana Syslová - 5

Zbyněk Šimbera - 3,75

Zdeněk Pešek -2,5

Bohumil Ježek - 0

Evžen Freimann - 0



Bystřany - volební účast 17,03

Hynek Hanza - 34,81

Zdeněk Bergman - 30

Oldřich Bubeníček - 13,7

Zuzana Schwarz Bařtipánová - 6,66

Jana Syslová - 4,81

Evžen Freimann- 4,07

Bohumil Ježek - 3,33

Zbyněk Šimbera - 1,48

Zdeněk Pešek - 1,11



Bžany - volební účast 21,03

Zdeněk Bergman - 46,3

Oldřich Bubeníček - 12,75

Hynek Hanza - 12,75

Zuzana Schwarz Bařtipánová - 7,38

Jana Syslová - 7,38

Bohumil Ježek - 4,69

Zbyněk Šimbera - 4,02

Evžen Freimann - 3,35

Zdeněk Pešek - 1,34



Dubí - volební účast 14,76

Hynek Hanza - 31,14

Zdeněk Bergman - 24,58

Oldřich Bubeníček - 14,34

Zuzana Schwarz Bařtipánová - 10,27

Bohumil Ježek - 7,67

Zdeněk Pešek - 5,33

Jana Syslová - 3,22

Zbyněk Šimbera - 2,44

Evžen Freimann - 1



Duchcov - volební účast 15,65

Zbyněk Šimbera - 53,94

Hynek Hanza - 15,85

Oldřich Bubeníček - 8,92

Zdeněk Bergman - 6,93

Zuzana Schwarz Bařtipánová - 4,84

Bohumil Ježek - 3,6

Jana Syslová - 3,41

Evžen Freimann - 1,23

Zdeněk Pešek - 1,23



Háj u Duchcova - volební účast 13,64

Hynek Hanza 27,61

Zdeněk Bergman 21,64

Oldřich Bubeníček 17,16

Zbyněk Šimbera 8,95

Zuzana Schwarz Bařtipánová 7,46

Jana Syslová 7,46

Evžen Freimann 6,74

Zdeněk Pešek5,22

Bohumil Ježek3,73



Hostomice - volební účast 11,08

Oldřich Bubeníček 33,33

Jana Syslová 20,95

Zuzana Schwarz Bařtipánová 15,23

Hynek Hanza 12,38

Zdeněk Bergman 12,38

Bohumil Ježek 1,9

Zdeněk Pešek 1,9

Evžen Freimann0,95

Zbyněk Šimbera0,95



Hrob - volební účast 16,88

Hynek Hanza 36,49

Zdeněk Bergman 18,24

Oldřich Bubeníček 16,42

Zuzana Schwarz Bařtipánová 10,21

Bohumil Ježek 7,29

Zdeněk Pešek 3,64

Zbyněk Šimbera 3,64

Jana Syslová 3,28

Evžen Freimann 0,72



Hrobčice - volební účast 32,28

Jana Syslová 67,26

Oldřich Bubeníček 11,15

Zuzana Schwarz Bařtipánová 6,47

Hynek Hanza 5,39

Zdeněk Bergman 3,95

Bohumil Ježek 3,23

Evžen Freimann 1,07

Zdeněk Pešek 1,07

Zbyněk Šimbera 0,35



Jeníkov - volební účast 15,05

Hynek Hanza 30,55

Zuzana Schwarz Bařtipánová 13,88

Zdeněk Bergman 13,88

Oldřich Bubeníček 12,96

Zbyněk Šimbera 12,96

Jana Syslová 11,11

Bohumil Ježek 2,77

Zdeněk Pešek 1,85

Evžen Freimann 0



Kladruby - volební účast 19,94

Hynek Hanza 31,66

Zdeněk Bergman 23,33

Zuzana Schwarz Bařtipánová 20

Jana Syslová 15

Zdeněk Pešek 6,66

Zbyněk Šimbera 3,33

Bohumil Ježek 0

Evžen Freimann 0

Oldřich Bubeníček 0



Kostomlaty pod Milešovkou - volební účast 18,92

Zdeněk Bergman 23,61

Oldřich Bubeníček 22,22

Zuzana Schwarz Bařtipánová 16,66

Hynek Hanza 11,11

Jana Syslová 10,41

Zdeněk Pešek 6,94

Zbyněk Šimbera 4,16

Bohumil Ježek 3,47

Evžen Freimann 1,38



Košťany - volební účast 10,93

Hynek Hanza 33,94

Zdeněk Bergman 19,7

Oldřich Bubeníček 17,88

Zuzana Schwarz Bařtipánová 11,67

Jana Syslová 6,56

Bohumil Ježek 4,37

Zbyněk Šimbera 2,91

Zdeněk Pešek 2,55

Evžen Freimann 0,36



Krupka - volební účast 10,84

Hynek Hanza 28,63

Oldřich Bubeníček 23,48

Zdeněk Bergman 20,41

Zuzana Schwarz Bařtipánová 12,1

Bohumil Ježek 4,78

Zdeněk Pešek 4,15

Jana Syslová 3,25

Zbyněk Šimbera 2,25

Evžen Freimann 0,9



Lahošť - volební účast 11,68

Zbyněk Šimbera 22,89

Hynek Hanza 19,27

Oldřich Bubeníček 14,45

Jana Syslová 14,45

Zuzana Schwarz Bařtipánová 13,25

Zdeněk Bergman 7,22

Evžen Freimann 3,61

Zdeněk Pešek 3,61

Bohumil Ježek 1,2



Ledvice - volební účast 11,68

Oldřich Bubeníček 22

Zuzana Schwarz Bařtipánová 20

Zdeněk Bergman 16

Hynek Hanza 14

Jana Syslová 14

Bohumil Ježek 8

Zdeněk Pešek 4

Zbyněk Šimbera 2

Evžen Freimann 0



Lukov - volební účast 34,19

Zuzana Schwarz Bařtipánová 35,89

Jana Syslová 33,33

Bohumil Ježek 12,82

Oldřich Bubeníček 12,82

Zdeněk Bergman 5,12

Evžen Freimann 0

Hynek Hanza 0

Zdeněk Pešek 0

Zbyněk Šimbera 0



Měrunice - volební účast 15,15

Hynek Hanza 35

Jana Syslová 32,5

Oldřich Bubeníček 22,5

Zuzana Schwarz Bařtipánová 5

Zbyněk Šimbera 5

Bohumil Ježek 0

Evžen Freimann 0

Zdeněk Pešek 0

Zdeněk Bergman 0



Mikulov - volební účast 38,24

Hynek Hanza 34,37

Zuzana Schwarz Bařtipánová 18,75

Zdeněk Bergman 18,65

Oldřich Bubeníček 15,62

Bohumil Ježek 4,68

Zdeněk Pešek 4,68

Jana Syslová 3,12

Evžen Freimann 0

Zbyněk Šimbera 0



Modlany - volební účast - 16,89

Hynek Hanza 34,05

Zdeněk Bergman 30,43

Jana Syslová 10,14

Zuzana Schwarz Bařtipánová 8,69

Bohumil Ježek 5,79

Zdeněk Pešek 4,34

Oldřich Bubeníček 2,89

Zbyněk Šimbera 2,17

Evžen Freimann 1,44



Moldava - volební účast 27,20

Zdeněk Bergman 32,35

Hynek Hanza 20,58

Bohumil Ježek 14,7

Oldřich Bubeníček 8,82

Jana Syslová 8,82

Zbyněk Šimbera 8,82

Zuzana Schwarz Bařtipánová 2,94

Zdeněk Pešek 2,94

Evžen Freimann 0



Novosedlice - volební účast 14,70

Hynek Hanza 33,59

Zdeněk Bergman 24,21

Oldřich Bubeníček 18,35

Zuzana Schwarz Bařtipánová 6,64

Jana Syslová 5,85

Zbyněk Šimbera 4,68

Zdeněk Pešek 3,51

Bohumil Ježek 2,34

Evžen Freimann 0,78



Ohníč - volební účast 17,92

Oldřich Bubeníček 34,61

Hynek Hanza 15,38

Zdeněk Bergman 13,46

Jana Syslová 10,57

Zdeněk Pešek 9,61

Zbyněk Šimbera 6,73

Zuzana Schwarz Bařtipánová 5,76

Bohumil Ježek 1,92

Evžen Freimann 1,92



Osek - volební účast 11,96

Oldřich Bubeníček 31,26

Hynek Hanza 21,72

Zdeněk Bergman 15,96

Zuzana Schwarz Bařtipánová 10,42

Zbyněk Šimbera 6,87

Zdeněk Pešek 5,09

Bohumil Ježek 4,43

Jana Syslová 3,99

Evžen Freimann 0,22



Proboštov - volební účast 21,75

Hynek Hanza 34,12

Zdeněk Bergman 30,66

Oldřich Bubeníček 15,11

Zuzana Schwarz Bařtipánová 6,26

Bohumil Ježek 4,53

Jana Syslová 4,1

Zdeněk Pešek 2,52

Zbyněk Šimbera 1,72

Evžen Freimann 0,86



Rtyně nad Bílinou - volební účast 17,03

Hynek Hanza 26,16

Zdeněk Bergman 22,42

Oldřich Bubeníček 20,56

Jana Syslová 7,47

Zbyněk Šimbera 7,47

Bohumil Ježek 5,6

Zuzana Schwarz Bařtipánová 5,6

Zdeněk Pešek 3,73

Evžen Freimann 0,93



Srbice - volební účast 15,45

Hynek Hanza 42

Zuzana Schwarz Bařtipánová 14

Zdeněk Bergman 14

Oldřich Bubeníček 10

Bohumil Ježek 8

Zdeněk Pešek 6

Jana Syslová 4

Zbyněk Šimbera 2

Evžen Freimann 0



Světec - volební účast 16,50

Oldřich Bubeníček 32,06

Zdeněk Bergman 22,13

Hynek Hanza 16,79

Zbyněk Šimbera 8,39

Zuzana Schwarz Bařtipánová 7,63

Bohumil Ježek 5,34

Jana Syslová 4,58

Zdeněk Pešek2,29

Evžen Freimann0,76



Teplice - volební účast 17,86

Hynek Hanza 36,66

Zdeněk Bergman 27,64

Oldřich Bubeníček 12,44

Zuzana Schwarz Bařtipánová 8,23

Bohumil Ježek 4,58

Jana Syslová 4,56

Zdeněk Pešek 3,69

Zbyněk Šimbera 1,24

Evžen Freimann 0,92



Újezdeček - volební účast 14,30

Hynek Hanza 40,18

Oldřich Bubeníček 22,42

Zdeněk Bergman 16,82

Zuzana Schwarz Bařtipánová 5,6

Evžen Freimann 5,6

Bohumil Ježek 2,8

Jana Syslová 2,8

Zbyněk Šimbera2,8

Zdeněk Pešek 0,93



Zabrušany - volební účast 12,97

Hynek Hanza 30,89

Zuzana Schwarz Bařtipánová 18,69

Oldřich Bubeníček 17,88

Zdeněk Bergman 10,56

Zbyněk Šimbera 10,56

Bohumil Ježek 7,31

Jana Syslová 2,43

Zdeněk Pešek 1,63

Evžen Freimann 0



Žalany - volební účast 18,31

Hynek Hanza 46,75

Zdeněk Bergman 23,37

Oldřich Bubeníček 9,09

Zuzana Schwarz Bařtipánová 7,79

Jana Syslová 5,19

Bohumil Ježek 2,59

Evžen Freimann 2,59

Zdeněk Pešek 1,29

Zbyněk Šimbera 1,29



Žim - volební účast 14,02

Zuzana Schwarz Bařtipánová 33,33

Hynek Hanza 23,8

Oldřich Bubeníček 19,04

Jana Syslová 9,52

Zdeněk Bergman 9,52

Bohumil Ježek 4,76

Evžen Freimann 0

Zdeněk Pešek 0

Zbyněk Šimbera 0