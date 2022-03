Další sebevrah. Strojvedoucí Pendolina nemá nouzi o dramatické chvíle

Další sebevrah. Druhý během jednoho měsíce. Žatečan Ivo Valášek deset let řídí soupravy Pendolino, v poslední době nemá na českých železničních tratích nouze o dramatické situace. V únoru cestou z Prahy do Ostravy se v jeho vlaku pobodal nožem muž, v pátek se při jízdě z Prahy do Františkových Lázní v soupravě předávkoval mladík prášky.

Strojvedoucí Pendolina Ivo Valášek ze Žatce. | Foto: Deník/Petr Kinšt