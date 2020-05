Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) má policejní ochranu kvůli Rusovi, který ho má za úkol zlikvidovat, řekl televizi Prima. Úkolem Rusa je podle Koláře zlikvidovat také pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Kolář, Hřib i Novotný čelili v posledních týdnech kritice Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. | Foto: ČTK

Kolář v hlasovém záznamu odvysílaném včera na Primě řekl, že podepsal dohodu o mlčenlivosti, ve které je celkem striktně vymezeno, co může a co nemůže říkat. "Já vám můžu sdělit opravdu jenom to, že mám přidělenou policejní ochranu. Byla mi přidělena na základě toho, že tady byly zjištěné nějaké skutečnosti, a ty skutečnosti jsou takové, že je tady Rus, který mě má za úkol zlikvidovat. Nejenom mě, ale ještě pana Hřiba a pana Novotného," řekl Kolář. Fakt, že mají policejní ochranu, Primě potvrdili bez dalších podrobností také Hřib a Novotný.