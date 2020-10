"V jejich případě se distanční výuka rozhodně neobejde bez výrazné podpory rodičů, řekli oslovení ředitelé ČTK. Vláda bude o dalších protiepidemických opatřeních rozhodovat dnes odpoledne, o zavření prvního stupně ZŠ se mluvilo na tripartitě. "Deset pracovních dnů by mohlo být ještě schůdné. Pokud by to bylo dlouhodobé v délce měsíců jako na jaře, tak to bude znamenat komplikace, hlavně pro děti z prvních a druhých tříd. Tam je navíc nutná podpora rodičů," řekl ČTK ředitel Základní školy Rovniny Miroslav Všetečka.

Věří, že aspoň pro část žáků by škola mohla zůstat otevřená. "Má existovat něco jako individuální podpora, že děti, které mají problémy by do školy mohly docházet na individuální hodiny," uvedl. Problém podle něj bude hlavně v tom, jak se budou nejmenší děti, které ještě neumějí číst ani psát, přihlašovat na školní účty. K tomu budou potřebovat asistenci rodičů. S tím souhlasí ředitel ZŠ Matiční v Ostravě Vladimír Matuš. "Prvňáčka nemáme šanci toto naučit. Na klávesnici nenajde některé znaky," řekl.

Streamované hodiny pro nižší stupeň

Dodal, že podobný vývoj očekával, ve škole proto začali připravovat živé streamované hodiny pro nižší stupeň. "Živou výuku chystáme. První a druhé třídy budou mít, pokud nebudou moci děti chodit do školy, jednu živou vyučovací hodinu. Třetí třídy dvě, čtvrté a páté pak tři," řekl s tím, že asistence rodičů bude nutná.

Učit se děti budou podle něj hlavně český jazyk, matematiku a cizí jazyk. Omezeně prvouku či vlastivědu. "Nepojede například výtvarná výchova," doplnil. Podle něj ale distanční výuka nikdy nenahradí vyučování ve škole. "To už je dnes jasné všem jejím zastáncům. Proces nikdy není kontrolovaný a řízený pedagogem," řekl Matuš.

Obává, že školy zůstanou zavřené déle. "Budu šťastný, když to potrvá do konce října. S ohledem na to, jak se opatření mění, že to, co se nachystalo v pátek na dva týdny, dnes už neplatí, počítám už se vším. Tedy že školy zůstanou zavřené i do konce pololetí," odhadl. Případné mezery ve vzdělání by podle bylo ještě možné dohnat třeba doučovacími kroužky. Po jarním uzavření škol jich v září jeho škola otevřela hned 21.