Kounicovy koleje, budova s pohnutou historií, slavnostně otevřely přesně před 95 lety. Za druhé světové války se z místa studentských radostí stalo vězení a popraviště.

Kounicovy koleje v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Pokud by budovy uměly mluvit, Kounicovy koleje by jistě vyprávěly o rušném studentském životě. Vždyť pro tento účel, poskytování přístřeší tudentům, díky příspěvku vlastence Václava Roberta Kounice vznikly. Kdyby by se ale budovy někdo zeptal na období druhé světové války, popisovala by jen hrůzu a utrpení. V neděli uplyne 95 let od otevření kolejí, místa nechvalně známého jako nacistické popraviště a vězení.