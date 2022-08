Nedaleko zámečku u Vysoké Lípy stojí u zákazu vjezdu a vstupu policejní hlídka. Místní se policistům prokazují dokladem a povolenkou, kterou jim vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Hlídky budou na místě nejméně do 31. srpna, a to ve dne i v noci, aby do osad nevnikl někdo bez povolení. Hlídka je také u vjezdu do Mezné.