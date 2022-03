V Děčíně se loučili se zavražděným chlapcem. Petice žádá pro vrahy vysoký trest

Na dvě stě lidí se v pátek 4. března sešlo v obřadní síni v děčínských Folknářích. Pořádali tu poslední rozloučení s chlapcem, jehož znetvořené tělo našli přesně před týdnem v lesích pod kopcem Chmelník. Z vraždy podezírají 15letého a 18letého mladíka, tomu za to hrozí 20 let vězení, nebo i doživotí. Víc než 7 tisíc lidí už se podepsalo pod internetovou petici za co nejvyšší trest. Iniciovala ji matka jednoho z dětí ze školy, kam chodila i oběť trestného činu.

Svíčky u želenické základní školy hoří za zavražděného chlapce, kterého dnes pohřbili na hřbitově ve Folknářích | Video: Deník/Jaroslav Balvín