Stalo se tak v roce 2017 a jen o rok později se konstrukce, jež překlenovala Orlici od roku 1907 poroučela k zemi. Tam dlouhodobě chátrala a teprve na začátku května se mostu dostalo zadostiučinění a putoval na důstojné útočiště na hradeckém letišti. Tam počká do doby, než vedení města rozhodne, co s ním dál.

Kauza zřícené Trojské lávky opět zamíří k soudu. Žalobce se odvolal

Jednou z variant je, že bude dál sloužit coby část cyklostezky u nově uvažované nové městské části. „Je důležité, že se most zachová pro další generace. A to nejen kvůli tomu, že patří k nejstarším na území města, ale je také stejné konstrukce mostu, který v roce 2002 vzala povodeň u Dobříchovic. Zachoval se tak vzor práce našich předků, kdy hradecký most byl mladší a měl oproti svému dobříchovickému bratříčkovi větší nosnost,“ uvedl vedoucí památkové péče na hradeckém magistrátu Jan Falta.

Samotnému přesunu konstrukce do jejího nového azylu předcházelo několik hodin příprav. Jeden jeřáb pak dva fragmenty mostovky naložil na připravený tahač během několika desítek minut.