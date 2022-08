„Vzpomínáte na ty záběry, kdy se na Meznou valí ohnivá stěna? Tak to bylo u nás od zahrady. Co nás čeká, to zatím nevíme. Víme, že nám shořely ploty, ale barák stojí,“ říká krátce po půl deváté ráno na návsi ve Vysoké Lípě Jiří Kozdera, který tráví na chalupě na Mezné téměř celý rok.

Právě na Vysokou Lípu v sobotu ráno dorazil Hřenský starosta Zdeněk Pánek, který Mezenským a chalupářům připravil propustky. Bez nich je totiž policie nepustila přes uzávěru. Dohromady si jich připravil přibližně osmdesát, během první hodiny jich vydal zhruba šedesát.

Po třech týdnech doma. Lidé evakuovaní z Českého Švýcarska se vracejí

Postupně se na návsi vítají sousedé, kteří se mnohdy od začátku požáru neviděli. Své domy museli opustit 25. července, kdy se k jejich vesnici ohromnou rychlostí blížil lesní požár. Na sbalení nejnutnějšího měli jen dvacet minut, požár každou vteřinou polykal další a další stromy. Hasiči mluvili o ohnivém peklu, první noc se museli kvůli vlastní bezpečnosti dokonce z Mezné stáhnout.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

„Dům stojí, ale bok od lesa oheň chytil. Vůbec nevím, jestli je to promočené. Chytla tam hromada dřeva a od ní roh baráku. Teď se jdu podívat co a jak. Dům naproti nám úplně shořel,“ přidává se Jaroslava Nekolová z Děčína, která také čeká na vydání propustky. Na chalupě plánuje zůstat do pondělí.

Krátce po deváté hodině se z vysokolipské návsi vydala první auta jedoucí směrem na Mezní Louku a dále na Meznou. Mezi nimi byl také Jiří Kozdera, který si krátce na to prohlédl na vlastní oči škody napáchané ohněm.

Požár v Českém Švýcarsku je uhašen. Hasiči předali správě parku poslední území

„Skleník přežil, rajčata tam jsou. Jestli tedy nejsou sušená. Nějakým zázrakem to nešlo na chalupu, asi to zastavily listnáče, které jsme měli vysázené podél zahrady. Bylo to o fous,“ obhlíží si svou chalupu pan Kozdera. Oheň se zastavil na hranici jeho pozemku, jen pár kroků za plotem začíná ohromné spáleniště. „Dřív jsem koukal na Pravčickou bránu z balkonu, teď ji vidím i ze zahrady,“ říká mezenský chalupář.

Vzkaz od dobrovolných hasičů

Tomu nechali ve schránce vzkaz dobrovolní hasiči z Velkého Šenova, kteří právě u jeho domu bojovali s ohněm. Ještě než Kozderovi odjeli, řekli jim, že mohou plně využít zásoby ve sklepě. „Díky za zázemí vaší zahrady a za vodu. Již jsme odjeli domů, 100 korun je jako poděkování a nemohli jsme předat osobně,“ napsali na kousek papíru velkošenovští hasiči.

Jejich pomoc, která pravděpodobně ochránila mnoho domů, ještě ocení. „Budou tam mít 150 let hasičů, určitě tam pošleme nějaké sudy,“ přidává se Pavel Kozdera.

Osm litrů vody denně a o pět kilo lehčí. Hasiči z Letohradu se vrátili z Hřenska

Požárové škody sčítá také Jaroslav Salavec, který má dům jen o pár desítek metrů vedle. Jemu oheň zničil garáž, celý dům byl bez elektřiny. „Všechno, co jsem měl v lednici, jsem musel vyhodit. To se nedalo,“ říká Salavec nad hromadou zkažených potravin, které jsou cítit na metry daleko. Hnilobný zápach se line také jeho domem.

Při požáru byly postupně evakuované Mezná, Mezní Louka, část Hřenska a Vysoká Lípa. Své domy muselo opustit na 450 lidí, převážně chalupářů. Jako první se domů vrátili lidé z Vysoké Lípy, ti z Mezné a Mezní Louky čekali dvacet dní.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura