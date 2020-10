Pracoval ve firmě, která se mimo jiné specializuje na převoz a úschovu hotovosti a cenných zásilek. Jako zaměstnanec logistického pracoviště měl přístup k trezoru, z něhož bezmála dva roky bral peníze.

Dlouho se mu defraudaci i svou závislost dařilo tajit. Celková suma se vyšplhala na pětadvacet milionů korun. Vše maskoval upravovanými finančními výkazy o účetním stavu trezoru. V pondělí se před senátem Krajského soudu v Ostravě zodpovídal ze zpronevěry. Hrozilo mu pět až deset let vězení. Nakonec odešel s trestem ve výši pět a půl roku.

Jsem vinen

„To, co je v obžalobě, je pravda,“ přiznal ještě před vstupem do jednací síně mladík s tím, že peníze prohrál v sázkové kanceláři. Na co všechno sázel, neprozradil. „Tak různě,“ řekl Deníku muž, který je souzen na svobodě. Podle svých slov již s gamblerstvím přestal. „Už nesázím. Bylo to velké poučení. Až si odpykám trest, rád bych se s lidmi podělil o své zkušenosti,“ dodal s tím, že jeho příběh by mohl být varováním pro ostatní.

Ještě před zahájením procesu chtěl se žalobcem uzavřít dohodu o vině a trestu, což od 1. října umožňuje novela trestního zákoníku a trestního řádu. Představy o trestu však obě strany měly různé a nakonec se nedohodly. Mladík chtěl zřejmě podmíněný trest, s tím ale nesouhlasí žalobce, podle něhož má jít do vězení. „Ze strany obhajoby jsem byl kontaktován, abychom jednali o této alternativě. Ohledně výše trestu jsme se ale neshodli,“ řekl státní zástupce.

Zdroj: Deník / Jaroslav Perdoch

V soudní síni však došlo k nečekanému obratu. Státní zástupce po přečtení obžaloby uvedl, že by jako odpovídající viděl šestiletý trest. Poté předseda senátu vyzval obžalovaného, aby se vyjádřil k žalobě i navrhovanému trestu. Muž vinu přiznal a k překvapení všech prohlásil, že s šestiletým trestem nemá problém. Soud mu nakonec po zvážení všech okolností a s ohledem na jeho kajícné doznání vyměřil pět a půl roku žaláře. Mladík musí také uhradit vzniklou škodu.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obžalovaný jej na místě přijali.